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Рамиль Бикмуллин

«Выгоняют на улицу с детьми»: из-за дороги-дублера в Казани снесут сотни домов

Cегодня, 17:46 610 14 Автор: prokazan.ru
6-полосная трасса пройдет через несколько садоводств

В Казани началась подготовка к строительству дороги-дублера Горьковского шоссе, которая пройдет прямиком по дачным участкам сразу нескольких товариществ. На этой неделе геодезисты начали собирать данные, на основании которых будет принято решение — какие дома снесут, а какие «помилуют». Дачники узнали об этом случайно и сразу же забили тревогу.

Коррепондент портала ProKazan.ru побывал на народном сходе, который состоялся сегодня в садовом товариществе «Лагерная-1».

Садовые товарищества на берегу Волги появились в конце 1950-х годов. Тогда на этом месте был голый песок.

- Люди облагородили землю, разбили сады-огороды, построили дачи, бани, - рассказывает одна из дачниц Татьяна Матвеева. - А теперь все это хотят снести. Мы в шоке, ведь люди вкладывались в строительство, многие брали кредиты.

О том, что через их садовые домики пройдет 6 полосная трасса, садоводы узнали случайно. Дачники, живущие тут круглогодично, заметили посторонних людей в зеленых жилетах, которые ходили по аллеям и что-то измеряли.

- Побежала выяснять в чем дело, оказалось — это геодезисты, - рассказывает Диана Золотухина. - Они говорят, что здесь собираются делать дорогу-дублер Горьковского шоссе, которая пройдет сначала по нашим садам, а потом дальше — по вторым. Мы были очень удивлены.

Несмотря на то, что официально это называется садовым товариществом, многие дачники живут здесь не только летом, но и зимой. По словам местных жителей, в 2009 году разрешили приватизацию земель, поэтому многие начали строить добротные дома с дворовыми постройками, взяв на это кредиты в банке. Для некоторых эти дома — единственное жилье.

- Тут не только я живу, тут полно живет «зимников» с семьями. Взять хотя бы мою историю, у нас есть двухкомнатная квартира в которой живет уже 3-4 поколения. У меня бабушка жива — дай Бог ей здоровья — ей 99 лет. Мамуля у меня есть, старшему сыну 22 года, младшему - полтора. Всем в двухкомнатной квартире тесно, поэтому поселилась тут. В садик ближайший ребенка записала, многие детей в школу неподалеку отдали. И теперь получается, что мы остаемся на бобах. Я не знаю куда идти, что делать. Помогите.

Строительный каток пройдет не только по СНТ им. Ленина, но и по другим садовым товариществам. И «КВЗ», и «Вертолетный» и «Сантехприбор»...

- Пытаемся связаться со всеми, чтобы донести информацию до людей. Но не все в курсе, потому что очень много «летников», - говорят дачники. - Да и списки всех членов садоводства нам не дают в садоводстве, чтобы мы могли рассказать всем, что скоро останемся без садов.

Как рассказали геодезисты, в этом году начнется 1-й этап строительства автомобильной дороги - от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор». Ее проложат для будущего экорайона, чтобы подвозить строительные материалы.

Жители в отчаянии и не знают, что делать. О компенсации им пока никто не сообщал.

- По моей даче пройдет дорога. У меня дом в собственности и что мне дадут? 80 тысяч за сотку? У некоторых людей по 4 сотки, посчитайте. Дадут 300 тысяч, ну и куда мы пойдем? На улицу. С маленькими детьми.

ProKazan будет следить за развитием событий.

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комментарии

Горожанин
1
26 февраля 2019
17:57
Об этом в версии раньше было написано, чем здесь. И четко указано, что господина бульдозера не особо беспокоят проблемы мелких людишек. Когда такой проект, такие деньги.
Горожанин
1
26 февраля 2019
18:00
Немножко не о том они мечтали, что же поделаешь.
Горожанин
0
26 февраля 2019
18:15
Можно с петросяновскими бабками поржать, поюморить, снять стресс и дальше, как ни в чем и не бывало.
Иван
4
26 февраля 2019
18:24
Очередной беспредел
Горожанин
6
26 февраля 2019
18:28
Все правильно. ДОрогу надо строить, и достали про свои кредиты, наплевать 100 раз
Горожанин
6
26 февраля 2019
18:31
Всё правильно делают, дорога там нужна.
Горожанин
1
26 февраля 2019
18:33
Зато им башню построят с тюбетейкой. Ух, заживут, аж завидно.
Горожанин
1
26 февраля 2019
18:47
Я думала, что люди, которые больше 100тыс квадрат покупают или получают его с барского плеча, проказан не читают. Потому и школы возле чаши некому на проказане обсуждать.
В ответ на комментарий пользователя
Всё правильно делают, дорога там нужна.
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Горожанин
1
26 февраля 2019
18:48
Провокаторша? Давайдосвидания.
В ответ на комментарий пользователя
Всё правильно делают, дорога там нужна.
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Боб
0
26 февраля 2019
18:57
Ты скотина
В ответ на комментарий пользователя
Всё правильно делают, дорога там нужна.
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Елена
2
26 февраля 2019
18:59
Надеюсь в будущем на месте вашего дома или дачи, или ваших родных, трассу положат, а вас выкинут на улицу.
В ответ на комментарий пользователя
Все правильно. ДОрогу надо строить, и достали про свои кредиты, наплевать 100 раз
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Дмитрий
0
26 февраля 2019
19:00
Идём все на митинг , перекрываем трассы ,ставим палатки на площади свободы !!
Горожанин
0
26 февраля 2019
19:17
Башню строить если будут в городе, то на частные инвестиции. Зачем вы все в одну кучу? А за дома должны будут посчитать компенсацию.
В ответ на комментарий пользователя
Зато им башню построят с тюбетейкой. Ух, заживут, аж завидно.
Развернуть
Горожанин
1
26 февраля 2019
19:18
про дорогу-дублер уже давно было известно. Странно, что они только сейчас случайно узнали....
В ответ на комментарий пользователя
Надеюсь в будущем на месте вашего дома или дачи, или ваших родных, трассу положат, а вас выкинут на улицу.
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