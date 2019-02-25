«Выгоняют на улицу с детьми»: из-за дороги-дублера в Казани снесут сотни домов

В Казани началась подготовка к строительству дороги-дублера Горьковского шоссе, которая пройдет прямиком по дачным участкам сразу нескольких товариществ. На этой неделе геодезисты начали собирать данные, на основании которых будет принято решение — какие дома снесут, а какие «помилуют». Дачники узнали об этом случайно и сразу же забили тревогу.

Коррепондент портала ProKazan.ru побывал на народном сходе, который состоялся сегодня в садовом товариществе «Лагерная-1».

Садовые товарищества на берегу Волги появились в конце 1950-х годов. Тогда на этом месте был голый песок.

- Люди облагородили землю, разбили сады-огороды, построили дачи, бани, - рассказывает одна из дачниц Татьяна Матвеева. - А теперь все это хотят снести. Мы в шоке, ведь люди вкладывались в строительство, многие брали кредиты.

О том, что через их садовые домики пройдет 6 полосная трасса, садоводы узнали случайно. Дачники, живущие тут круглогодично, заметили посторонних людей в зеленых жилетах, которые ходили по аллеям и что-то измеряли.

- Побежала выяснять в чем дело, оказалось — это геодезисты, - рассказывает Диана Золотухина. - Они говорят, что здесь собираются делать дорогу-дублер Горьковского шоссе, которая пройдет сначала по нашим садам, а потом дальше — по вторым. Мы были очень удивлены.

Несмотря на то, что официально это называется садовым товариществом, многие дачники живут здесь не только летом, но и зимой. По словам местных жителей, в 2009 году разрешили приватизацию земель, поэтому многие начали строить добротные дома с дворовыми постройками, взяв на это кредиты в банке. Для некоторых эти дома — единственное жилье.

- Тут не только я живу, тут полно живет «зимников» с семьями. Взять хотя бы мою историю, у нас есть двухкомнатная квартира в которой живет уже 3-4 поколения. У меня бабушка жива — дай Бог ей здоровья — ей 99 лет. Мамуля у меня есть, старшему сыну 22 года, младшему - полтора. Всем в двухкомнатной квартире тесно, поэтому поселилась тут. В садик ближайший ребенка записала, многие детей в школу неподалеку отдали. И теперь получается, что мы остаемся на бобах. Я не знаю куда идти, что делать. Помогите.

Строительный каток пройдет не только по СНТ им. Ленина, но и по другим садовым товариществам. И «КВЗ», и «Вертолетный» и «Сантехприбор»...

- Пытаемся связаться со всеми, чтобы донести информацию до людей. Но не все в курсе, потому что очень много «летников», - говорят дачники. - Да и списки всех членов садоводства нам не дают в садоводстве, чтобы мы могли рассказать всем, что скоро останемся без садов.

Как рассказали геодезисты, в этом году начнется 1-й этап строительства автомобильной дороги - от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор». Ее проложат для будущего экорайона, чтобы подвозить строительные материалы.

Жители в отчаянии и не знают, что делать. О компенсации им пока никто не сообщал.

- По моей даче пройдет дорога. У меня дом в собственности и что мне дадут? 80 тысяч за сотку? У некоторых людей по 4 сотки, посчитайте. Дадут 300 тысяч, ну и куда мы пойдем? На улицу. С маленькими детьми.

ProKazan будет следить за развитием событий.