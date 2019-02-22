«Не все получилось»: «Авангард» разгромил «Ак Барс» в плей-офф со счетом 6:0

В первом раунде Кубка Гагарина «Авангард» разгромил «Ак Барс» (6:0) в стартовом матче серии. Матч состоялся накануне.

Нападающий Сергей Шумаков сделал дубль. Первый гол в третьем периоде он забил известным финтом Микаэля Гранлунда.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал разгромное поражение.

- Серьезно готовились к первой игре, но не все получилось. Ошибки в обороне привели к такому неприятному счету. Серия началась, постараемся отыграться! - заявил он после матча.