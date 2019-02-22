В Зеленодольске в больнице мужчина с ножом в спине вышел на перекур

В Зеленодольске в местной больнице мужчина с окровавленной спиной, из которой торчал нож, вышел на улицу перекурить, видеозапись появилась в Сети.

Как передает "Казанский репортер", это случилось в местной ЦРБ. Мужчина с раной прошелся по коридорам, на вопросы врачей, куда направляется пациент, которому противопоказаны всякие движения, мужчина спокойно ответил, что пошел курить.

- Вы сейчас умрете, - заявил ему один из сопровождающих.

В итоге мужчина послушался и вернулся в палату.

В Минздраве РТ сообщили, что пациенту была оказана вся необходимая диагностическая и лечебная помощь, в том числе оперативная. На данный момент его состояние оценивается как стабильное.