Северное сияние: 5 мест в России и за границей с ценами на перелеты из Казани

Март - последний месяц в году, когда есть шансы увидеть Северное сияние. Наши друзья с сайта BUBR.RU поделились подборкой 5 мест в России и за границей, где можно увидеть эту красоту.

1. Мурманск

Улететь из Казани в Мурманск можно с пересадкой в Москве. Так, рейс с вылетом 21 февраля и прилетом 25 февраля и минимальной пересадкой в столице обойдется примерно в 13,5 тысяч рублей (на весь полет в одну сторону с пересадками - всего 5-6 часов). Есть рейсы всего за 10 тысяч туда-обратно, но с длительной пересадкой в Москве порядка 10 часов. Оно вам надо? Конечно, если летите вдвоем, то экономия составит порядка 7 тысяч, и тут да, можно подумать.

Одно из лучших мест на севере Мурманской области для просмотра сияния - село Териберка (от Мурманска - 130км). Я посмотрел: попутчиков можно найти в пабликах ВК или в Инстаграм (есть даже специальные сообщества, которые организуют туры).

Также есть одно хорошее место на юге - на Кольском полуострове. Несмотря на то, что это южнее, здесь высоко и почти нет "светового загрязнения". Правда ехать далековато - около 3,5 часов на машине (225 км).

2. Архангельск

Немного уступает Мурманской области в красоте и силе сияние, но зато, как рассказывают жители, сияние можно увидеть прямо в самом городе (но редко!). Судя по фотографиям, преобладающий цвет северного сияния здесь - тоже зеленый. При этом лучше все-таки уехать куда-нибудь к северу от города (это правило работает для любого города).

Если вы вдруг решитесь, то авиабилеты из Казани до Архангельска стоят столько же, как и до Мурманска. И здесь тоже ждет пересадка в Москве. Правда лететь, включая пересадку, примерно за час меньше.

3. Финляндия

В Финляндии много мест, где можно увидеть северное сияние. Например, национальный парк Коли (на фото) или поселок Ивало, который находится на территории Лапландии. Здесь живет всего 4 тысячи человек, и это место пользуется популярностью у местных туристов. Здесь есть несколько отелей и супермаркеты. А в 5 километрах находится питомник хаски - Guesthouse Husky. Можно покататься на собачьей упряжке или даже устроить поход с собаками на несколько дней. В 30 километрах от Ивало есть горнолыжка, снежный сезон длится с октября по май. И тут ты понимаешь: даже если не увидишь северное сияние, то точно сможешь отдохнуть интересно.

Добраться до Ивало можно автобусом из Мурманска (ехать около 300км), либо самолетом. Правда, будет не очень дешево ("Победа" закрыла рейсы из Москвы в Хельсинки). Из Казани в Хельсинки самолет туда-обратно в феврале на одного обойдется примерно в 19 тысяч, из Хельсинки до аэропорта Ивало и обратно летим на одной из лучших авиакомпаний мира Finnair меньше чем за 100 евро (8194 рубля). Итого: весь перелет туда-обратно из Казани обойдется примерно в 27 тысяч рублей на человека. И это без акций, которые периодически появляются в Интернете в известном всем паблике и Телеграм-каналах.

4. Исландия

Один из самых дорогих вариантов, чтобы увидеть Северное сияние - это Исландия. Перелет из Казани туда-обратно с 3 (!) пересадками обойдется примерно в 80 тысяч рублей на человека. Говорят, что самые эффектные фотографии северного сияния получаются в ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун на юго-востоке. Даже если вы не застанете северное сияние, то можно будет увидеть исландские водопады, гейзеры и термальные источники. Да и вообще природа в Исландии - это то, чего ее так любят.

5. Швеция

В Швеции стоит выбрать городок Абиску, где расположен шведский центр Aurora Sky Station, который называет себя лучшим местом на планете для наблюдения за северным сиянием. Центр находится на высоте почти один км над уровнем моря. В Абиску есть свои отели, но они довольно дорогие, к тому же номера быстро раскупают. Например, на 16 февраля осталось всего 3 номера в двух разных гостиницах стоимостью 14 и 17 тысяч рублей за ночь. Зато в соседнем городе Кируна можно снять отель за 6-10 тысяч рублей за ночь в самом центре города.

Если захотите лететь из Казани, то придется потерпеть 3 пересадки - через Москву, Ригу и Столкгольм. Билет туда-обратно обойдется в 30-35 тысяч рублей на человека.

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