За секунду до. Под Казанью глыба снега с крыши чуть не убила мужчину

На минувшей в Сети появилось видео, где мужчина стоит на крыльце здания на Фрунзе, 9а, и вдруг с крыши сходит настоящая лавина. Видео снято на видеорегистратор припаркованного рядом авто. Мужчина, судя по кадрам, не пострадал. Однако сделай он всего шаг вперед, последствия могли быть плачевными.

- Мы с подругой и детьми домой шли, пару метров и мы все оказались бы под этим снегом, – рассказала очевидец «сцены» Эля.

Придя по адресу, мы выяснили, что проблема существует давно.

- Тут женщина владелец, и не чистит она ничего, постоянно снег с крыши падает, – рассказал местный житель.

Однако найти владельца здания на месте нам не удалось.

Кто за что отвечает?

В Исполкоме нам объяснили, что условно зону «снежной» ответственности можно разделить на три части: жилые фонды (многоквартирные дома и частный сектор), коммерческие учреждения и общественные пространства. Городские власти отвечают за последнее. Во время сильных снегопадов в первую очередь ими идет уборка маршрутов и остановок общественного транспорта, пешеходных переходов.

Что касается коммерческих учреждений, то по гражданскому кодексу за надлежащее содержание крыши ответственность несет собственник или арендатор, если это прописано в договоре.

- В случае выявления нарушений составляется протокол, владельца ждет административная ответственность и штраф. Для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей, для должностных – 15–30 тысяч рублей, а для физлиц – 2–3,5 тысяч рублей, – рассказала руководитель административно-технической инспекции Зеленодольского района Ольга Абросимова.

Что касается многоквартирных домов и частного сектора, то ответственными за чистку придомовой и дворовой территории являются управляющие компании или ТСЖ. Однако вывоза убранного снега это не касается. Данная услуга оплачивается отдельно.

– При желании можно общим решением жильцов заключить договор с Управляющей компанией об экспорте снега, – рассказал начальник отдела по связям со СМИ Исполкома Зеленодольска Денис Анисимов.