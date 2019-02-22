Вспышка гепатита А в КФУ: объявлена срочная вакцинация студентов

В Казанском федеральном университете объявили срочную вакцинацию из-за заболевшего гепатитом А сотрудника вуза, сообщает "Татар информ".

Студенты мужского пола должны будут пройти завтра вакцинацию в студенческой поликлинике.

Отмечается, что заболевший сотрудник вуза подхватил болезнь у себя дома, фактов передачи инфекции не выявлено.

Как сообщила руководитель службы охраны труда КФУ Лилия Нуруллина, санобработку провели во втором корпусе КФУ и в здании ЦИТ.

Гепатит А (известная как "желтуха"), в отличие от В и С, которые распространяются преимущественно через кровь и жидкости организма, передается фекально-оральным путем. Он проникает в восприимчивый организм через рот (с водой или пищей), при контакте с грязными руками или предметами обихода.