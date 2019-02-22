В Казани из кранов может потечь зеленая вода с уранином

Dода в кранах казанских домов может окраситься в зеленый цвет, сотрудники теплосетей запустят в магистральные тепловоды котельных краситель зеленого цвета - уранин-А, сообщает пресс-служба организации. С его помощью они будут определять места утечки в теплоносителях.

4 марта эту процедуру проведут на котельной "Азино", а 11 марта – на магистральных тепловодах от Казанской ТЭЦ-1.

Казанские тепловые сети просят жителей Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани при обнаружении "зеленой воды", в том числе из кранов горячего водоснабжения, сообщить в диспетчерскую службу предприятия по телефону: (843) 291-87-95.

Зеленое красящее вещество Уранин уже не первый год используется для выявления утечек в тепловых сетях. По химическому составу оно является безвредной органической солью, которая хорошо растворима, и в случае утечки горожане смогут увидеть светящуюся зеленую жидкость на месте аварии.