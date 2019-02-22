Убийство на Фучика в Казани: 84-летнюю женщину забили за отказ платить за секс

Стали известны подробности смерти 84-летней пенсионерки в квартире дома по улице Фучика в Казани, выяснилось, что ее избили до смерти за отказ платить за секс. Подробности преступления сообщает телеканал "Татарстан 24".

Напомним, преступление случилось 23 февраля около 23:40 в доме №143. 51-летний ранее судимый мужчина доской избил пожилую женщину, также ударив ее ножом в грудь.

После задержания он рассказал, что в последнее время якобы оказывал пожилой женщине интимные услуги, за что та ему платила, в день убийства она отказалась платить, за что он ее и убил.

Сейчас идет расследование дела, возбужденного по статье "Убийство".