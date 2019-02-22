В Казани арестовали пять бань

В Казани были арестованы из-за долгов пять бань, решение было принято Управлением Федеральной службы судебных приставов по РТ. Об этом сообщает "Реальное время".
21 января были арестованы бани №5 на улице 1 Мая, №10 на улице Юго-Западной, №12 на улице Товарищеской, №6 в Солнечном переулке за долги перед строительной компанией "ПСК Барс" в размере 16 млн рублей, 31 января была арестована баня №9 на Центрально-Мариупольской улице, где взыскатель "Сетевая компания", которой "Комбытсервис" задолжал 959 тыс рублей за подключение.
- Бани работают и будут работать так же, как и работали [...] Было какое-то дело ненормальное. Ненормальное в смысле его производства, там родственные отношения и так далее. Но там все своим чередом идет, все нормально, - заметил Камиль Исхаков.
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