В Казани арестовали пять бань

В Казани были арестованы из-за долгов пять бань, решение было принято Управлением Федеральной службы судебных приставов по РТ. Об этом сообщает "Реальное время".

21 января были арестованы бани №5 на улице 1 Мая, №10 на улице Юго-Западной, №12 на улице Товарищеской, №6 в Солнечном переулке за долги перед строительной компанией "ПСК Барс" в размере 16 млн рублей, 31 января была арестована баня №9 на Центрально-Мариупольской улице, где взыскатель "Сетевая компания", которой "Комбытсервис" задолжал 959 тыс рублей за подключение.

Отмечается, что "Комбытсервис" принадлежит экс-мэру Казани Камилю Исхакову через ООО "КБС Инвест". "Комбытсервис" был приватизирован постановлением Верховного совета Татарстана в 1992 году. Сам Исхаков в интервью СМИ рассказывал, что купил городские бани в 2007 году в рассрочку на 25 лет.

Сам экс-мэр рассказал, что спокоен за свое имущество.

- Бани работают и будут работать так же, как и работали [...] Было какое-то дело ненормальное. Ненормальное в смысле его производства, там родственные отношения и так далее. Но там все своим чередом идет, все нормально, - заметил Камиль Исхаков.