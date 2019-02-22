В Татарстане арестовали слесаря, который прижигал утюгом подругу без сознания

В Набережных Челнах суд арестовал 34-летнего слесаря, который после Дня святого Валентина горячим утюгом прижигал 40-летнюю подругу, пытаясь таким образом заставить ее очнуться. Об этом сообщили в суде.

Напомним, вечером 15 февраля мужчина поругался с подругой после того, как они вместе выпили. Из ревности он избил ее, когда она потеряла сознание, то он нагрел утюг и стал прижигать тело женщины, пытаясь привести ее в чувство. В итоге 45% поверхности кожи пострадавшей покрылось ожогами.

Пострадавшая с переломами ключиц, ребер и многочисленными ожогами была госпитализирована только на следующий день, тогда же задержали и подозреваемого. Было возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью", мужчина был арестован.