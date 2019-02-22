В Татарстане парень на 23 февраля во дворе сестры попытался изнасиловать женщину

В Мамадыше задержали 29-летнего парня, который в ночь на 23 февраля попытался изнасиловать 39-летнюю женщину во дворе дома сестры, информацию подтвердил источник портала.

Преступление случилось во дворе дома в Нижнем переулке.

- Подозреваемый в салоне припаркованного "УАЗ" избил, украл украшения на 50 тыс рублей и попытался изнасиловать знакомую женщину. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, нападавшего задержали, - сообщили порталу.

Возбуждено дело по статьям "Изнасилование" и "Грабеж".

Идет расследование.