Сегодня, 24 февраля, в Казани обманутые дольщики вновь вышли на митинг. Акция протеста прошла в парке Петрова, в котором приняли участие дольщики замороженных домов ЖК «МЧС», «Молодежный», «Золотая середина», «Мелодия», «Царицынский бугор».

По подсчетам организаторов, в митинге приняли участие более 200 человек. Митингующие развернули плакаты с лозунгами «Казань — это столица обманутых дольщиков», «Люди труда не хотят быть бомжами», «Обобрали во второй раз».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Татарстане около 4 400 обманутых дольщиков.