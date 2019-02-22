Сегодня, 24 февраля, в Казани обманутые дольщики вновь вышли на митинг. Акция протеста прошла в парке Петрова, в котором приняли участие дольщики замороженных домов ЖК «МЧС», «Молодежный», «Золотая середина», «Мелодия», «Царицынский бугор».
По подсчетам организаторов, в митинге приняли участие более 200 человек. Митингующие развернули плакаты с лозунгами «Казань — это столица обманутых дольщиков», «Люди труда не хотят быть бомжами», «Обобрали во второй раз».
Напомним, ранее мы писали о том, что в Татарстане около 4 400 обманутых дольщиков.
комментарии
2. понятно, что под Ваши вопли кто то получил землю но не для ....;
3. какой смысл воздух сотрясать? Ведь это видят Ваши дети и уже сейчас понимают, что в рыночных отношениях (капитализме) добропорядочность есть устаревший реквизит для государства, а вот трёп о ней весьма выгоден;
4. и понимают, что надо быть в стае, которая стрижёт баранов, а не бараном в стаде, которое стригут