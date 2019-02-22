СМИ: Тимур Бекмамбетов подтвердил роман с Наталией Фишман

57-летний режиссер Тимур Бекмамбетов подтвердил свой роман с 28-летней Наталией Фишман, которая работает помощницей президента Татарстана, это случилось после появления в Instagram режиссера совместного фото, передает Spletnik.ru.

Отмечается, что Бекмамбетов и Фишман познакомились в Москве, когда Наталья работала советником руководителя Департамента культуры столицы Сергея Капкова.

Сам Бекмамбетов разводится сейчас с художником по костюмам Варварой Авдюшко.

Ранее сообщалось, что вряд ли помощница Минниханова из-за нового романа расстанется со своей нынешней должностью, но, возможно, она начнет жить вместе с Тимуром Бекмамбетовым на два города — Москву и Лос-Анджелес.