СМИ: Роман Абрамович пробыл в Казани неделю ради детокса

Миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович в феврале инкогнито провел около недели в Казани, чтобы пройти процедуру детокса (очищения организма) в одном из спа-салонов. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Отмечается, что Абрамович в Казани мог заниматься не только своим здоровьем, но зондировал почву относительно покупки футбольного «Рубина», который сейчас находится в сложной финансовой ситуации. Самого Абрамовича на фоне ухудшения отношений России и Великобритании могут заставить продать «Челси».

Проблемный «Рубин», у которого при этом неплохая репутация в Европе, способен оказаться неплохим вариантом на замену английского клуба.