В Казани в школе ученик бросил стул в учительницу

В Казани накануне в школе №38 во время урока в 8-м классе один из учеников кинул стул в учительницу, но не попал. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Во время урока между двумя учениками началась потасовка, учительница английского языка попыталась их разнять, но один из них кинул в нее стулом, который задел другого ученика.

В школу вызвали полицию, уроки у нескольких классов были сорваны.

В самой школе заявили, что случился "внутренний конфликт между учениками, никто не пострадал, травм нет. Инцидент исчерпан".