В Казани майор МЧС признался во взятке

В Казани замначальника Авиастроительного отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ, майор внутренней службы Роман Данилов признался в получении взятки в 80 тысяч рублей, сообщает "Реальное время".

Взятку сотруднику МЧС передали «за снижение объема выявленных нарушений правил пожарной безопасности» по результатам проверки коммерческой компании и за ее «освобождение от штрафа», накануне Данилов отправили под домашний арест.

Сейчас продолжается расследование.