В Татарстане два брата 3-х и 6-и лет сгорели в запертом доме

В Кукморском районе Татарстана сегодня утром в запертом доме сгорели два брата 3-х и 6-и лет, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар в деревне Новый Сардек начался около 10 часов утра, предварительно, родители оставили детей бабушке, а сами отправились в Кукмор.

Женщина в какой-то момент вышла во двор, в доме начался пожар, пенсионерка, увидев дым, попыталась войти в дом, но, надышавшись дымом, потеряла сознание. Ее успели спасти соседи, но в дом зайти они не смогли из-за густого дыма. Дети погибли.

В Кукморском районе с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур в связи с гибелью двух детей.