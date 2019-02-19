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Жители «Салават Купере» поразились новым условиям ипотеки: 45 тыс рублей в месяц

Cегодня, 14:39 352 5 Автор: prokazan.ru
Именно столько придется платить к концу срока договора

Жители ЖК "Салават Купере" возмущены - Госжилфонд при президенте РТ поменял правила выдачи займа для соципотечников, Фонд отказался от практики перехода с системы рассрочки с ростом цены квадратного метра на 7% годовых на займ, где цена "квадрата" фиксированная. Из-за этого к концу срока договора жильцам трехкомнатной квартиры придется платить по 45 тыс рублей в месяц. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Когда стало известно

Об изменении условий жители ЖК узнали 13 февраля из объявления, распечатанного на листе формата А4 и размещенного на двери офиса казанского межрегионального представительства ГЖФ по улице Четаева, 56. Официально об этом нигде не сообщалось.

- 9 февраля сдали дом. И у нас было всего два дня, чтобы перейти на займ. Кто-то успел, но большинство — нет, - рассказала жительница дома 11-5.

Соципотечники 14 февраля пришли в центральный офис ГЖФ, там были владельцы сданных друг за другом последних домов второй очереди по улице Наиля Юсупова, 5а и Айрата Арсланова 12/2 (строительные номера 8-7 и 11-5), а также из других домов микрорайона, их принял заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гильманов.

По словам чиновника, Фонд готов предоставлять квартиры по прежним условиям только тем, кто будет использовать материнский капитал.

Новые условия

Согласно прежним условиям, стоимость трехкомнатной квартиры площадью 85,1 кв. м в "Салават Купере" составляла 2,8 млн рублей  при фиксированной стоимости "квадрата" в 34 тыс. рублей. 435 тыс. рублей внесено в качестве первоначального взноса, поэтому необходимо у ГЖФ взять займ на 286 месяцев (24 года). Это примерно 2,4 млн рублей, ставка — 7% годовых. Итоговая сумма платежей по займу составит примерно 4,4 млн рублей, итоговая стоимость квартиры получается 4,8 млн рублей и переплата по займу — 2 миллиона. При этом сумма месячного платежа растет с 8,3 до 22 тыс. рублей.

По новым условиям на ту же самую квартиру, цена метра растет от месяца к месяцу примерно на 200 рублей. И если в первый месяц цена — 34,1 тыс. рублей за кв. метр, то во второй — уже 34,3 тыс. рублей за кв. метр. К концу срока договора (через те же 286 месяцев) — 179,4 тыс. рублей. В первый месяц жильцам надо будет платить по 8,9 тыс. рублей в первый месяц, а в последний - 45,3 тыс. рублей. В платеж включается даже аренда невыкупленных квадратных метров. Общая сумма платежей — 6,4 млн рублей. С учетом первоначального взноса квартира обойдется в 6,8 млн, то есть в 80 тыс. за "квадрат".

Причины

Решение ввести такие условия было принято из-за экономической целесообразности. Так, изначально программой соципотеки займы предусмотрены не были, они появились после того, как возникла необходимость использования маткапитала, так как его Госжилфонд мог принять только по кредитному договору либо по договору займа. 

Сейчас ситуация изменилась.

- Фонд - это организация, она должна показывать свою экономическую целесообразность. Мы видим, что в настоящий момент она отсутствует. Выдача займа каждому гражданину экономически нецелесообразна, - рассказала начальник финансового отдела ГЖФ.

Соципотечники направили письма президенту РТ Рустаму Минниханову, в прокуратуру с просьбой взять вопрос на контроль и дать правовую оценку действиям фонда, в сам Госжилфонд при президенте РТ. Если это не поможет, то люди будут жаловаться президенту РФ Владимиру Путину и в генпрокуратуру РФ.

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комментарии

Горожанин
9
22 февраля 2019
14:43
А что, если оба родителя будут работать на двух-трех работах, то потянут.
Они же не хотят сначала заработать на жильё, авто, а только потом рожать детей. Пусть батрачат. Кредитный планктон.
Горожанин
2
22 февраля 2019
15:17
Мне кажется, все равно пересмотрят заново. Завысили цены
Горожанин
1
22 февраля 2019
15:38
Кризис. Надо держаться. И поддерживать хорошее настроение.
Горожанин
1
22 февраля 2019
15:50
Конура в многоэтажном гетто где экология почти как в черноболе. И влезать ради этой беды в ипотечную кабалу - ну знаете очень и очень сомнительное удовольствие.
Горожанин
0
22 февраля 2019
15:53
А в договоре что было написано изначально, он вообще есть у них хоть у кого-то на руках, со всеми заверенными страницами? Какими документами они будут апеллировать в своих заявлениях?
Горожанин
0
22 февраля 2019
16:03
займ на 286 месяцев (24 года). Это примерно 2,4 млн рублей, ставка — 7% годовых. Итоговая сумма платежей по займу составит примерно 4,4 млн рублей

через десяток лет буханка хлеба будет стоить 4 ляма, так што пусть не парятся ))

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