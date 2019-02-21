Путин подписал указ о призыве на военные сборы жителей России в запасе

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.
Сборы продлятся два месяца в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. Из семи пунктов указа три проходят под грифом «для служебного пользования».
1 февраля сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о десятикратном повышении штрафов за все административные правонарушения в области воинского учета, в частности за неявку в военкомат.
В настоящее время за «неисполнение гражданами конституционной обязанности по защите Отечества» штрафуют всего на 500 рублей. Это позволяет призывникам отказываться от постановки или снятия с воинского учета и от дополнительного медобследования по назначению военной комиссии, а также не оповещать о смене места жительства и изменении личных данных.
комментарии
Ребятня.
И тебе достанется
От меня!
- Наконец, сбываются
Все мечты.
Лучший мой подарочек - это ... Указ Президента РФ № 70 от 21.02.2019 г. !!!