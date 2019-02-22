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ТНТ

«Я опоздал на первый сезон». История казанца, который смог попасть в шоу «ПЕСНИ»

Cегодня, 14:23 44 0 Автор: prokazan.ru
Интервью с Вячеславом Исаковым

16 февраля на телеканале ТНТ стартовал второй сезон шоу «ПЕСНИ», в котором Тимати и Баста помогают самым разным музыкантам со всей России и не только пробиваться на большую сцену со своими авторскими треками. Победитель второго сезона шоу «ПЕСНИ» получит контракт с Black Star или «Газгольдер» и 5 миллионов рублей.

Среди участников оказался музыкант из Казани — Вячеслав Исаков, выступающий под псевдонимом Slame. Портал ProKazan.ru поговорил со Славой и узнал, как он опоздал на первый сезон шоу и с чем не готов мириться даже ради успешной карьеры. Публикуем рассказ от первого лица.

О себе

Мне 24 года, родился и вырос в Альметьевске – нефтяной столице Татарстана. Мое детство в принципе было как у большинства, нет какой-то душераздирающей истории. Во дворе бегали, играли в футбол, в войнушки, ходили в школу, были первые симпатии и т.д. В 18 лет я уехал из города и поступил в КГАСУ, где проучился 4 года. Работаю телемаркетологом в IT-компании (продажи услуг по телефону).

Люблю читать, в последние пару лет особенно полюбил книги, потянуло к саморазвитию. Особенно нравится узнавать что-то новое: если вижу какое-то новое и непонятное слово в книге, сразу же сворачиваю ее, вбиваю его в Google, узнаю, что это такое, для чего оно, с чем его едят, где я могу применить его в будущем. Я получаю кайф от новой информации.

По большей части все мое время занимает музыка. Наверное, я больше ничего и не умею делать. Думаю, что я всегда хотел заниматься именно этим.

В 13 лет я впервые услышал американский рэп – 50cent, Eminem. И подумал, что это прикольно, круто раскачивает. Следом услышал наш, русский рэп – ST, Smoky Mo, 25/17. И во мне что-то переклинило, я понял, что это круто и мне это нравится. Возникло дикое желание делать так же, я осознал, что могу даже лучше. Чтобы вы лучше понимали, как сильно я был самоуверен, на тот момент я подумал: «Я сейчас начну делать рэп, и это будет круче всех в мире!»

О музыке и о том, как опоздал на первый сезон шоу «Песни»

Музыкой начал заниматься с 14 лет. В какой-то момент возник ступор: люди слушают мои песни, им нравится, но что-то во мне остановилось. Огромный механизм творчества начал внутри меня останавливаться, шестерёнки стали тормозить, пропало вдохновение.

Я опоздал на первый сезон шоу «ПЕСНИ», даже не знал о нем. Узнал о кастинге лишь спустя 2 недели, после того как он закончился. В итоге решил, что это к лучшему, внутренне я был не готов. Когда узнал о втором сезоне, понял, что вот он, вот он мой шанс! Вылез из этого тупикового состояния, и десять лет пролетели как один щелчок. Понял, что я 100% пойду туда, потому что очень хочется попасть в команду профессионалов, заряжаться от них и давать им в ответ творческий заряд.

О жизни на проекте без телефона и общении с участниками

 

Для меня не так важно общение с участниками, оно не стоит в приоритете. Когда проходил прослушивание в Москве, я был молчаливым: прошел первый этап, сел, жду второй, люди вокруг меня веселятся, разговаривают, знакомятся, а я включил энергосберегающий режим. Меня позвали, я вышел, выступил, прошел, поехал домой. Наверное, я такой человек. Если я поставил какую-то цель, то меня тяжело от нее отвлечь.

Но на самом деле я не замкнутый. Я могу подойти первым и начать общение. На проекте я познакомился с крутыми ребятами, музыкантами, которым выражаю огромное уважение. И даже кое с кем мы сделаем совместную песню, но об этом позже.

Если я попаду на проект, то не потерплю в коллективе лицемерия и предательства.

В наше время никак не получается прожить без телефона: то кто-то позвонит, то кому-то нужно ответить в интернете, в социальных сетях, так или иначе мы заходим туда.

Но если честно, я мечтаю, чтобы у меня отобрали телефон. Я бы просто пожил без всяких смс, интернета, звонков, наедине с собой. Человек адаптируется ко всему. И к камерам можно привыкнуть, поэтому я отношусь к этому нейтрально.

С Хабибом лично не знаком, просто когда-то пересекались. Он очень заряженный и позитивный парень, но я не следил за ним. Я в принципе не смотрел предыдущий сезон.

Я меломан, слушаю абсолютно разную музыку. И в hip-hop могу слушать абсолютно разных исполнителей, изучать их стили, подачу. Возможно, я использую в своих песнях чьи-то крутые фишки, отсылки, но если я это делаю, то бессознательно. Я беру исполнителей, которые мне нравятся и которых я слушаю, и собираю по частям. Но выделить одного тяжело.

Мне нравится миксовать вокал с речитативом, делать вокальные припевы либо мелодичный речитатив. Именно так я передаю абсолютно разный настрой.

Если продюсеры предложат мне сменить стиль, то я скажу «нет». Да, я буду настаивать на своем.

Увидеть Славу и оценить других участников шоу «ПЕСНИ» можно по субботам в 20.00 на ТНТ.

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