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В Татарстане могут наказать школьника, снимавшего учителя, снимавшего школьника

Cегодня, 08:33 102 3 Автор: prokazan.ru

В Набережных Челнах могут наказать школьника, который снимал, как учитель на уроке снимает на телефон другого ученик, так прокомментировал начальник Управления образования и по делам молодежи исполкома Набережных Челнов Винер Харисов жалобу анонимного автора в соцсети.

- Учитель имеет право производить фото- и видеосъемку урока для дальнейшего анализа и устранения недочетов. Он не выкладывает видео в социальных сетях, использует его только в профессиональных целях, - отметил чиновник.

При этом школьника, выложившего фото, могут привлечь к административной ответственности за то, что он выложил фото учителя и других учащихся в соцсетях без их согласия.

Напомним, это фото появилось в Сети несколько дней назад. "Преподаватель начинает снимать на видео, как мы не можем решить задачу, чтобы якобы потом показать родителям и комитету. Я считаю, это нас унижает и оскорбляет наши чувства. А как по-вашему?" — задался вопросом аноним, выложивший фото.

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комментарии

Горожанин
4
21 февраля 2019
09:00
Винер Харисов - молодец. Только по части имен татары большие фантазеры - услышат слово, которое им понравилось, чуть изменят букву - и готово. Имя Венер (мужское, от имени богини Венера) я знаю, а Винер это что то новое.
Горожанин
0
21 февраля 2019
09:13
Учебный материал надо бы получше стараться объяснять, а не тратить время урока на фотосъёмку. И не надеяться на репетиторов.
Горожанин
0
21 февраля 2019
09:22
винер (winer) - это тот, кто вайны делает
В ответ на комментарий пользователя
Винер Харисов - молодец. Только по части имен татары большие фантазеры - услышат слово, которое им понравилось, чуть изменят букву - и готово. Имя Венер (мужское, от имени богини Венера) я знаю, а Винер это что то новое.
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