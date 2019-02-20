В Татарстане могут наказать школьника, снимавшего учителя, снимавшего школьника

В Набережных Челнах могут наказать школьника, который снимал, как учитель на уроке снимает на телефон другого ученик, так прокомментировал начальник Управления образования и по делам молодежи исполкома Набережных Челнов Винер Харисов жалобу анонимного автора в соцсети.

- Учитель имеет право производить фото- и видеосъемку урока для дальнейшего анализа и устранения недочетов. Он не выкладывает видео в социальных сетях, использует его только в профессиональных целях, - отметил чиновник.

При этом школьника, выложившего фото, могут привлечь к административной ответственности за то, что он выложил фото учителя и других учащихся в соцсетях без их согласия.

Напомним, это фото появилось в Сети несколько дней назад. "Преподаватель начинает снимать на видео, как мы не можем решить задачу, чтобы якобы потом показать родителям и комитету. Я считаю, это нас унижает и оскорбляет наши чувства. А как по-вашему?" — задался вопросом аноним, выложивший фото.