В Казани возбудили дела после массовых эвакуаций ТЦ в последние дни

В Казани возбудили уголовные дела после массовых эвакуаций в торговых центрах города, информацию подтвердил источник портала.

Напомним, в понедельник около 11 часов эвакуировали ТЦ "Парк Хаус", вывели 600 человек, выяснилось, что туда пришло электронное письмо с информацией о заложенной бомбе. В ходе осмотра никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

За день до этого в Казани эвакуировали торговый центр на улице Петербургская. Выяснилось, что туда пришло электронное письмо с угрозами о бомбе с напоминанием о пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. ТЦ был эвакуирован.

- По данным фактам было возбуждено дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ведется поиск преступников, - сообщили порталу.