На проект первой части кольцевой ЖД дороги в Казани потратят 53,5 млн рублей

В Казани на проект строительства кольцевого железнодорожного сообщения из бюджета Татарстана выделят 53,5 млн рублей, такие данные содержатся в тендере "Главтатдортранса".

Деньги будут потрачены на проектно-изыскательные работы по участку в районе станции "Новое Аракчино". Проект должен быть увязан с другой магистралью Москва — Казань — Екатеринбург.

- Участок Москва — Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали “Москва — Казань — Екатеринбург” (ВСМ 2), (проект строительства ж/д пути от ст. Н. Аракчино до ст. Казань-2 увязать с проектом ВСМ-2 в железнодорожном узле Казань-2), — говорится в задании тендера.

Напомним, о проекте кольцевого железнодорожного движения стало известно в 2013 году. На начальном этапе проекта планируется организовать строительство третьего пути на участке от станции Юдино — станция Дербышки и съезда в районе станции Новое Аракчино.

Проектную документацию необходимо подготовить до 25 декабря 2019 года. Исполнитель работ будет выбран в ходе открытого конкурса.