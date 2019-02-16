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«Вместо газа — фонтан». У жителей Казани из газовых конфорок полилась вода

Cегодня, 16:23 202 5 Автор: prokazan.ru
Как это произошло и могло ли привести к ЧП

Накануне в соцсетях появилось видео, как у жителя дома №17 по улице Мавлютова на кухне вместо газа из конфорки начали течь струи воды. Как написало информационное агентство «Татар-информ», причиной стала изобретательность одного из жильцов дома: мужчина делал на кухне ремонт и обнаружил торчащий из стены  шланг. Подумав, что это водопровод,  мужчина, не долго думая, подключил его к основной трубе. Итог — несколько жильцов подъезда остались без газа. Вместо него из плиты «брызнул» фонтан.

Сутки без газа

Мы решили отправиться на место по указанному адресу, чтобы узнать, слышали ли сами жильцы о том, что произошло в их доме. Приехав по адресу, мы обнаружили, что многие жители даже не в курсе о случившимся — они лишь разводили руками и удивлялись, что такое могло случиться. При этом в управляющей компании «УК ЖКХ Приволжского района» по телефону заявили, что они тоже не в курсе и никто с подобными проблемами к ним не обращался.

После часа расспросов мы выяснили, что инцидент действительно произошел в пятом подъезде дома. Как рассказал один из пострадавших, проблема была решена в течение дня, а не в течение недели, как писали в Сети.

Тот самый дом на Мавлютова

Может ли подобное привести к ЧП?

Как рассказали порталу ProKazan.ru в жилищной инспекции Казани, никаких серьезных последствий, кроме сломанной плиты и отсутствия газа быть не может. В этой ситуации нужно сразу вызывать специалистов из Горгаза, они откачают всю воду из трубы, тем самым газоснабжение восстановится. Если возникнет подобная сомнительная ситуация, не нужно самому пытаться прикрутить трубы, лучше вызвать специалистов.

Кстати, подобные случаи — не редкость. В прошлом году житель Москвы оставил свой подъезд без газа, перепутав трубы во время замены колонки. При этом тогда в Мосгазе заявили, что в подъезде могло произойти возгорание, поскольку из-за скачкообразной подачи топлива помещения могли наполниться газом. Аварийной бригаде пришлом срезать газовые трубы на фасаде дома, чтобы откачать из них воду. 

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комментарии

Горожанин
0
19 февраля 2019
16:42
Главное вовремя вызвать специалистов, чтобы разобрались.
Горожанин
0
19 февраля 2019
16:51
Специалистов надо вызывать для правильного подключения, чтобы не вызывать для устранения проблемы
Горожанин
0
19 февраля 2019
17:04
Из спора возродится истина .
Горожанин
0
19 февраля 2019
17:12
Да уж, вот так горе-сосед! Додуматься же в газовый шланг воду запустить...А плита не испортилась из-за этого?
Хан
0
19 февраля 2019
17:14
Как можно, подключаясь к газовой трубе, не чувствовать запаха газа?

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