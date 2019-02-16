Военный следователь, сбивший сотрудника ГИБДД в Казани, уволился

Военный следователь из Саратова 27-летний Игорь Пилипенко уволился из Следственного комитета, он получил новую должность в Саратовском гарнизонном военном суде. Об этом сообщается на сайте суда.

Пилипенко стал помощником председателя, также он занимает должность пресс-секретаря этого же суда.

К слову, отец экс-следователя - Cергей Пилипенко с должности и.о. мэра Саратова отправился руководить одним из районов города.

Напомним, 8 ноября 2017 года на перекрестке улиц Пушкина и Горького следователь дважды проехал на запрещающий сигнал светофора и пытался скрыться от инспекторов ДПС, сбив одного из них. За эти нарушения водитель получил штрафы в общей сложности 2800 рублей.