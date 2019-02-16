В Казани житель Башкортостана с пистолетом ограбил офис микрофинансирования

В Казани 42-летний житель Башкортостана ограбил офис микрофинансирования с питолетом, его задержали спустя несколько дней в Самарской области. Об этом сообщили в УВД города.

Преступление случилось в начале февраля на улице Аделя Кутуя, в офис зашел неизвестный мужчина, который сначала расспросил сотрудницу об условиях получения кредита. Так и не заключив договор он вышел, а спустя несколько минут вернулся с пистолетом и потребовал от женщины денег.

Испуганная женщина отдала преступнику около 20 тысяч рублей, после чего он скрылся.

В ходе расследования дела, возбужденного по статье "Разбой", стала известна личность нападавшего, им оказался житель Башкортостана, уехавший после этого происшествия в Самару. Там его и задержали.

Также выяснилось, что нападавший находился в розыске за аналогичное нападение на офис микрофинансирования. Сейчас он арестован и находится в СИЗО.