Итоги снежного шторма в Татарстане: перекрытые трассы и блэкаут

В Татарстане накануне вечером было объявлено штормовое предупреждение из-за сильной метели, ProKazan.ru подводит итоги минувшей ночи.

Ограничение на дорогах

Штормовое предупреждение было объявлено с 17:30 18 февраля до 6:00 19 февраля. Уже ночью было введено ограничение для движения автобусов и грузовиков на трассах М-7 "Волга", Казань - Буинск - Ульяновск, Казань - Оренбург. Сегодня утром ограничение было снято.

Отключение электричества

Также из-за сильного ветра частичное отключение электроэнергии произошло в 37 населенных пунктах 11 районов Татарстана. На 18:30 без света остались более 5,1 тыс. домов с населением 15,2 тыс. человек в Лаишевском, Менделеевском, Аксубаевском, Дрожжановском, Зеленодольском, Буинском, Агрызском, Азнакаевском, Алькеевском, Ютазинском и Нижнекамском районах РТ. Также электричество отключилось в 32 социально значимых объектах. Сейчас электроснабжение восстановлено, за исключением двух районов - Ютазинского и Бугульминского.

ДТП

Накануне вечером два человека погибли в ДТП на 9-м километре автодороги Кузайкино – Нурлат в Альметьевском районе Татарстана. 53-летний водитель "Шевроле", который двигался в сторону Кузайкино превысил скорость, не учел погодные условия, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с прицепом грузовика «МАЗ», за рулем которого находился 58-летний водитель. В результате ДТП водитель и 58-летний пассажир «Шевроле» скончались на месте.

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