Метробусы в городе: как могут пройти 3 линии скоростного транспорта в Казани

В середине февраля на итоговой коллегии Минтранса РТ Ильсур Метшин презентовал проект нового скоростного общественного транcпорта, который может появиться в Казани - метробусы. По словам мэра, он позволит одновременно снизить количество автобусов в городе, но при этом увеличить скорость передвижения пассажиров. Строительство трех линий протяженностью 50 километров оценили в 6,1 миллиарда рублей.

Портал ProKazan.ru изучил проект казанского скоростного транспорта, разработанного в 2017 году за 24 миллиона рублей, и разобрался, что это за "зверь" такой - метробус, какие у его есть плюсы и минусы.

Автобусы-"гармошки" вернутся в Казань

Для начала давайте разберемся, что такое метробус. Если вы застали конец 90-х и начало 2000-х годов, то помните автобусы-«гармошки», которые колесили по городу. Метробус - это модернизированный вариант автобуса (до 300 пассажиров в салоне), который передвигается по специально выделенной полосе.

Трасса метробуса изолирована от других полос, поэтому автомобилистам попасть на нее будет невозможно. Обычные остановки заменяются остановочными платформами с турникетами, как в метро. Поэтому кондукторы там не нужны. По такому принципу работают метробусы в Стамбуле.

В Казани предлагают открыть метробусное движение в усеченном варианте. Автобусную полосу разместят не по центру дороги, а справа. То есть она заменит уже существующие автобусные полосы. Не будет и остановочных платформ с турникетам, то есть кондукторы никуда не денутся. А вот автобусный парк будет ждать обновление - вместо обычных "краснобусов" на линию выпустят автобусы-"гармошки". Разработчики предлагают Маз-215.

Всего планируется три маршрута. Каждый берет свое начало у железнодорожного вокзала "Казань-1".

Маршрут М1 до Дербышек

Маршрут «Железнодорожный вокзал – Дербышки» будет проходить от Транспортно-пересадочного терминала «Казань-1» по ул. Саид-Галеева, ул. Габдуллы Тукая, ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Максима Горького, ул. Карла Маркса, ул. Николая Ершова, Сибирский тракт, ул. Мира, Главная ул., ул. Липатова до ж.д. станции 804 км.

Ежедневно этим маршрутом пользуется более 65 тысяч пассажиров, тратя на дорогу более часа. Метробус позволит добраться от Дербышек до вокзала за 45 минут. Этого планируют достигнуть за счет организации выделенной полосы на всем протяжении маршрута, приоритета проезда на регулируемых пересечениях и сокращения количества остановок.

Чтобы организовать движение метробусов по данному маршруту потребуется провести реконструкцию начального и конечного пункта прибытия и отправления автобусов (примерно 400 млн руб.), транспортного узла на Площади Г.Тукая (примерно 200 млн руб.), светофорного поста на пересечении ул. Габдуллы Тукая и ул. Татарстан, восстановление или организация приоритетного проезда автобусов на всех регулируемых пересечениях (еще 100 млн руб.) и строительство двух дополнительных полос движения по ул. Мира, Главной улице и ул. Липатова в Дербышках (еще около 700 млн руб.). Также по проекту необходимо приобретение 15 автобусов-"гармошек".

Метробус в Стамбуле (Турция)

Маршрут М2 до улицы Гаврилова

По проекту маршрут «Железнодорожный вокзал – ул. Гаврилова» будет проходить от Транспортно-пересадочного терминала «Казань-1» по ул. Саид-Галеева, ул. Габдуллы Тукая, ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Максима Горького, ул. Карла Маркса, ул. Чехова, ул. Достоевского, ул. Вишневского, ул. Фатыха Амирхана, ул. Маршала Чуйкова до ул. Гаврилова.

Сейчас поездка от вокзала до Гаврилова занимает 45 минут, после запуска метробусов время в пути должно сократиться до 25 минут.

Для организации метробусного движения по этому маршруту потребуется реконструкция конечного пункта прибытия и отправления автобусов (200 млн руб.), восстановление или организация приоритетного проезда автобусов на всех регулируемых пересечениях (100 млн руб.), а также приобрести 10 автобусов.

Маршрут М3 до Фермы-2

По проекту маршрут «Железнодорожный вокзал – Ферма-2» будет проходить от Транспортно-пересадочного терминала «Казань-1» по ул. Саид-Галеева, ул. Габдуллы Тукая, ул. Татарстан, Щербаковский пер., ул. Тихомирнова, пр. Универсиады, Оренбургский тракт, ул. Братьев Батталовых, новая дорога до ул. Рауиса Гареева.

Сейчас поездка от вокзала до жилых массивов Фермы-2 занимает 45 минут, после запуска метробусов время в пути должно сократиться до 35 минут.

Этот маршрут самый затратный. Помимо расходов, общих для всех линий метробуса, здесь предстоит построить семь остановочных пунктов (140 млн руб.), надземный пешеходный переход через проспект Универсиады (200 млн руб.), две полосы дороги от Оренбургского тракта до конечного пункта (600 млн руб.) с развязкой на Оренбургском тракте (1 млрд руб.).