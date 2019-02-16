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Метробусы в городе: как могут пройти 3 линии скоростного транспорта в Казани

Cегодня, 16:30 186 15 Автор: prokazan.ru
ProKazan.ru изучил проект казанского метробуса

В середине февраля на итоговой коллегии Минтранса РТ Ильсур Метшин презентовал проект нового скоростного общественного транcпорта, который может появиться в Казани - метробусы. По словам мэра, он позволит одновременно снизить количество автобусов в городе, но при этом увеличить скорость передвижения пассажиров. Строительство трех линий протяженностью 50 километров оценили в 6,1 миллиарда рублей. 

Портал ProKazan.ru изучил проект казанского скоростного транспорта, разработанного в 2017 году за 24 миллиона рублей, и разобрался, что это за "зверь" такой - метробус, какие у его есть плюсы и минусы.

Автобусы-"гармошки" вернутся в Казань

Для начала давайте разберемся, что такое метробус. Если вы застали конец 90-х и начало 2000-х годов, то помните автобусы-«гармошки», которые колесили по городу. Метробус - это модернизированный вариант автобуса (до 300 пассажиров в салоне), который передвигается по специально выделенной полосе.

Трасса метробуса изолирована от других полос, поэтому автомобилистам попасть на нее будет невозможно. Обычные остановки заменяются остановочными платформами с турникетами, как в метро. Поэтому кондукторы там не нужны. По такому принципу работают метробусы в Стамбуле.

В Казани предлагают открыть метробусное движение в усеченном варианте. Автобусную полосу разместят не по центру дороги, а справа. То есть она заменит уже существующие автобусные полосы. Не будет и остановочных платформ с турникетам, то есть кондукторы никуда не денутся. А вот автобусный парк будет ждать обновление - вместо обычных "краснобусов" на линию выпустят автобусы-"гармошки". Разработчики предлагают Маз-215.

Всего планируется три маршрута. Каждый берет свое начало у железнодорожного вокзала "Казань-1". 

Маршрут М1 до Дербышек

Маршрут «Железнодорожный вокзал – Дербышки» будет проходить от Транспортно-пересадочного терминала «Казань-1» по ул. Саид-Галеева, ул. Габдуллы Тукая, ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Максима Горького, ул. Карла Маркса, ул. Николая Ершова, Сибирский тракт, ул. Мира, Главная ул., ул. Липатова до ж.д. станции 804 км.

Ежедневно этим маршрутом пользуется более 65 тысяч пассажиров, тратя на дорогу более часа. Метробус позволит добраться от Дербышек до вокзала за 45 минут. Этого планируют достигнуть за счет организации выделенной полосы на всем протяжении маршрута, приоритета проезда на регулируемых пересечениях и сокращения количества остановок.

Чтобы организовать движение метробусов по данному маршруту потребуется провести реконструкцию начального и конечного пункта прибытия и отправления автобусов (примерно 400 млн руб.), транспортного узла на Площади Г.Тукая (примерно 200 млн руб.), светофорного поста на пересечении ул. Габдуллы Тукая и ул. Татарстан, восстановление или организация приоритетного проезда автобусов на всех регулируемых пересечениях (еще 100 млн руб.) и строительство двух дополнительных полос движения по ул. Мира, Главной улице и ул. Липатова в Дербышках (еще около 700 млн руб.). Также по проекту необходимо приобретение 15 автобусов-"гармошек".

Метробус в Стамбуле (Турция)

Маршрут М2 до улицы Гаврилова

По проекту маршрут «Железнодорожный вокзал – ул. Гаврилова» будет проходить от Транспортно-пересадочного терминала «Казань-1» по ул. Саид-Галеева, ул. Габдуллы Тукая, ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Максима Горького, ул. Карла Маркса, ул. Чехова, ул. Достоевского, ул. Вишневского, ул. Фатыха Амирхана, ул. Маршала Чуйкова до ул. Гаврилова.

Сейчас поездка от вокзала до Гаврилова занимает 45 минут, после запуска метробусов время в пути должно сократиться до 25 минут.

Для организации метробусного движения по этому маршруту потребуется реконструкция конечного пункта прибытия и отправления автобусов (200 млн руб.), восстановление или организация приоритетного проезда автобусов на всех регулируемых пересечениях (100 млн руб.), а также приобрести 10 автобусов.

Маршрут М3 до Фермы-2

По проекту маршрут «Железнодорожный вокзал – Ферма-2» будет проходить от Транспортно-пересадочного терминала «Казань-1» по ул. Саид-Галеева, ул. Габдуллы Тукая, ул. Татарстан, Щербаковский пер., ул. Тихомирнова, пр. Универсиады, Оренбургский тракт, ул. Братьев Батталовых, новая дорога до ул. Рауиса Гареева.

Сейчас поездка от вокзала до жилых массивов Фермы-2 занимает 45 минут, после запуска метробусов время в пути должно сократиться до 35 минут.

Этот маршрут самый затратный. Помимо расходов, общих для всех линий метробуса, здесь предстоит построить семь остановочных пунктов (140 млн руб.), надземный пешеходный переход через проспект Универсиады (200 млн руб.), две полосы дороги от Оренбургского тракта до конечного пункта (600 млн руб.) с развязкой на Оренбургском тракте (1 млрд руб.).

Александр Дембич
заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ
- Строить подземное метро - это очень долгая и дорогая история, поэтому нужно пробовать другие виды транспорта. Я думаю, что метробусная линия - это полезно, по крайней мере с точки зрения эксперимента. Экспресс-маршруты должны быть в городе. В этом проекте транспортные линии составлены относительно правильно, так как развозят пассажиров в разные концы города. Так как это скоростной транспорт, то остановки должны быть через 1,5-2 километра, иначе смысла в этом метробусе не будет. Метро ведь тоже в крупных городах идет с остановкой через 2-3 км и к этим остановки подстраивается другой транспорт, развозящий пассажиров дальше.

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комментарии

Горожанин
2
19 февраля 2019
16:39
В целом проект интересный, лишь бы до ума довели.)
Горожанин
0
19 февраля 2019
16:50
Они этим "экспериментом" сразу в нескольких городах бредят, одновременно. Для эксперимента одного города достаточно, для начала.
Горожанин
0
19 февраля 2019
16:54
Автобусы-"гармошки" - назад в 90е? А зачем от них отказались, просто так?
Злобный Аноним
0
19 февраля 2019
16:59
ЕРУНДА!!!

Все три маршрута поедут по Тукая на Татарстан! Через Колхозный рынок, где и без "метробусов" бывают пробки.
И это ДОПОЛНИТЕЛЬНО к другим маршрутам на Тукая !!!
Горожанин
0
19 февраля 2019
17:01
В Стамбуле снега не бывает, да еще и аномальных месячных норм и тому подобное. И улицы наверное не топит после каждого дождя. Я себе представляю этот метробус где-нибудь в месте постоянных затопление, с 300 пассажирами. Чемпионат у них там будет по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Горожанин
0
19 февраля 2019
17:06
Вахтовый КамАЗ-вездеход нужен в Казани, чтобы быстро добираться, а метробус.
Горожанин
0
19 февраля 2019
17:07
Главное в этой "лапше " миллиарды .
Горожанин
1
19 февраля 2019
17:08
Вы дальше читать статью что ли не стали?)) Это сравнение лишь к тому, что автобус будет длинный и большой. Все-таки вместимость 300 человек! И выделенная полоса, огорожена, поэтому умники-водятлы туда не залезут
В ответ на комментарий пользователя
Автобусы-"гармошки" - назад в 90е? А зачем от них отказались, просто так?
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Горожанин
3
19 февраля 2019
17:10
вообще-то метробусы пробки не по чем! Потому что у него своя полоса, отдельная, котороя разделяется забором от остальной дороги.
В ответ на комментарий пользователя
ЕРУНДА!!!

Все три маршрута поедут по Тукая на Татарстан! Через Колхозный рынок, где и без "метробусов" бывают пробки.
И это ДОПОЛНИТЕЛЬНО к другим маршрутам на Тукая !!!
Развернуть
Горожанин
0
19 февраля 2019
17:13
Вот именно, что он с прицепом груженым, он из твоей систематической каши не вылезет. Неповоротливый. Еще как себя на натканном гололеде поведет при торможении перед остановкой.
В ответ на комментарий пользователя
Вы дальше читать статью что ли не стали?)) Это сравнение лишь к тому, что автобус будет длинный и большой. Все-таки вместимость 300 человек! И выделенная полоса, огорожена, поэтому умники-водятлы туда не залезут
Развернуть
Горожанин
0
19 февраля 2019
17:28
Он сам по себе пробка, при повороте налево, перекроет весь перекресток и встанет.
В ответ на комментарий пользователя
вообще-то метробусы пробки не по чем! Потому что у него своя полоса, отдельная, котороя разделяется забором от остальной дороги.
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Горожанин
2
19 февраля 2019
17:29
И как дополнительный вид транспорта - вполне имеет право на жизнь.
В ответ на комментарий пользователя
вообще-то метробусы пробки не по чем! Потому что у него своя полоса, отдельная, котороя разделяется забором от остальной дороги.
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Злобный Аноним
0
19 февраля 2019
17:37
Отгороженная ЗАБОРОМ(!) автобусная полоса на Тукая? Ну ладно, сквер между вокзалом и базаром можно пустить под дорогу, о дальше, до Татарстана?
Сталин бы за такое вредительство расстрелял бы и правильно сделал ...
В ответ на комментарий пользователя
вообще-то метробусы пробки не по чем! Потому что у него своя полоса, отдельная, котороя разделяется забором от остальной дороги.
Развернуть
горожанин
1
19 февраля 2019
17:39
они вказани не приживутся на наших дорогах,зря трата, или распил денег, нужно метро.
Злобный Аноним
0
19 февраля 2019
17:41
https://yandex.ru/maps/43/kazan/?l=trf%2Ctrfe&ll=49.119022%2C55.781646&mode=whatshere&panorama%5Bdirection%5D=321.339035%2C8.421550&panorama%5Bpoint%5D=49.109170%2C55.784294&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C60.507243&whatshere%5Bpoint%5D=49.108999%2C55.784342&whatshere%5Bzoom%5D=14.6&z=14.6

Заборчик будем ставить вдоль улицы,или ПОПЕРЁК? :-D
В ответ на комментарий пользователя
вообще-то метробусы пробки не по чем! Потому что у него своя полоса, отдельная, котороя разделяется забором от остальной дороги.
Развернуть
Хан
0
19 февраля 2019
17:47
Строительство доп.полос это хорошо. Но за счет чего? В дербышках 2г. строили 3полосу из города, и то не до конца. А для полосы в город нужно переносить столбы и сносить деревья
Горожанин
0
19 февраля 2019
17:48
Сначало пусть научиться безопасно 50 человек возить .
В ответ на комментарий пользователя
Вы дальше читать статью что ли не стали?)) Это сравнение лишь к тому, что автобус будет длинный и большой. Все-таки вместимость 300 человек! И выделенная полоса, огорожена, поэтому умники-водятлы туда не залезут
Развернуть
Горожанин
0
19 февраля 2019
17:49
Приживутся, если пустить по самым нуждающимся дорогам, которые можно будет расширить под этот транспорт.
И они строятся явно быстрее и дешевле метро, как альтернатива сойдет.
В ответ на комментарий пользователя
они вказани не приживутся на наших дорогах,зря трата, или распил денег, нужно метро.
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