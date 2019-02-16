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Виктория Абдуллина, портал ProKazan.ru

Крестьяне и тюрьма в Кремле: репортаж со съемок фильма «Зулейха открывает глаза»

Cегодня, 16:06 122 2
Аделя Бакирова
ProKazan.ru побывал на съемках

В эти выходные улица Кремлевская, Университетская и Миславского вновь ненадолго стали съемочными площадками для 8-серийного фильма «Зулейха открывает глаза» кинокомпании «Русское» для канала Россия 1. Портал ProKazan.ru побывал на 61-ом съемочном дне и увидел все своими глазами.

О картине

Многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной начали снимать еще прошлой осенью. Картина рассказывает историю непростой жизни татарской крестьянки времен раскулачивания, показывают судьбу маленькой, но сильной женщины, роль которой исполняет актриса Чулпан Хаматова. География съемок объединила разу несколько городов: Москву, Пермь и, конечно, Казань.

Атмосфера 30-х годов и тонны привезенного снега

Для того, чтобы воссоздать атмосферу, в эти выходные у стен казанского Кремля построили импровизированную сцену с плакатами, призывающих к интернационализму. Накануне съемок на территорию перед Спасской башней завезли тонны снега и построили деревянные сооружения, которые стали частью декораций. Над процессом активно трудится бригада московских специалистов, также помогают строители из Казани. Некоторые материалы покупают на рынке и провозят на площадку целыми «Камазами».

- Это такое коллективное, совместное творчество. Очень же важно не обмануть зрителя, показать все достоверно, поэтому подготовка была очень серьезная, - рассказала Полина Майорова, директор проекта.

Для того, чтобы воссоздать атмосферу 30-х годов, художник-поставщик обращался к историческим сведениям, рисовал эскизы, а после их утверждала специальная творческая группа. Например, ему пришлось «провести» у Кремля электричество, ведь все электропровода к тысячелетию Казани спрятали под землю.

Подвал Казанского кремля, где воссоздали тюрьму

Одну из сцен, в которой снялись Чулпан Хаматова и Сергей Маковецкий (он играет профессора Лейбе) снимали в подвале Казанского кремля. Здесь воссоздали тюрьму того времени: деревянные полки с мешками, набитыми сеном, решетки на окнах, алюминиевая посуда.

- У нас весь съемочный период разделен на два блока. Первый блок отсняли осенью, после этого было 1,5 месяца монтажного периода. После того, как смонтировали, уже было понятно, что из дальнейшего материала нам необходимо, а что можно сократить. Надеюсь, мы уложимся в календарно-постановочный план, – добавила Полина Майорова.

Для Сергея Маковецкого это заключительные съемочные дни. Месяцы проекта запомнились актеру комфортной атмосферой и хорошей работой коллег по цеху.

- Мне стал интересен режиссер, понравился материал, персонаж и те обстоятельства, в которые попадает мой доктор Лейбе. Было любопытно попробовать сыграть человека, который находится в совсем другом мире – это называется дереализация. Он прекрасно общается, даже может поставить диагноз на раз, потому что выдающийся врач. Но подробности того, что вокруг него «столыпинские вагоны» и смерть, он не замечает. Не потому что не хочет, а потому что его душа этого не видит. Для него это военный госпиталь, а комендант - это главврач, - рассказал актер.

Сергей Маковецкий в интервью сайту мэрии Казани поблагодарил власти города за теплый прием

Заключительные съемочные дни: где можно увидеть актеров

Последний съемочный день пройдет в Казанском Кремле сегодня, 18 февраля. В этот день снимут сложные сцены со взрывами и спецэффектами, для этого на площадку специально привлекут каскадеров.

Заключительные съемочные дни проекта команда проведет в Лаишево: здесь на берегу реки Камы специально построили историческое поселение — Семрук. После окончания съемок декорации останутся, их подарят городу. Все работы планируют завершить до 21 февраля.

Ожидается, что на экраны многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза» выйдет осенью на телеканале «Россия 1».

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комментарии

Горожанин
0
18 февраля 2019
16:50
Прикольно так " атмосфера 30-,х" и повозка с китайской капустой ))))
Стас
0
18 февраля 2019
17:13
Тюрьму оставьте авось скоро пригодится.

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