В КФУ рассказали, когда придет весна

В Казани климатическая весна ожидается в этом году в конце марта, сообщил завкафедрой института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, март – месяц зимний, климатическая весна в Казани наступит с 31 марта на 1 апреля, когда столбики термометров перейдут через нулевую отметку.

- В основном в марте доминируют отрицательные температуры. О долгосрочных прогнозах говорить трудно, - цитирует пресс-служба КФУ слова Переведенцева.

Завтра в Казани днем ожидается - 8 градусов и сильный северный ветер, на следующий день потеплеет до -2 градусов, 21 февраля днем ожидается +1 градус.