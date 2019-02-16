Экс-глава полиции Татарстана получил новую должность

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому экс-замглавы МВД по РТ Рафаиль Гильманов, возглавляющий полицию в республике, назначается на должность секретаря Совета безопасности республики.

- Назначить Гильманова Рафаиля Валиевича секретарем Совета Безопасности Республики Татарстан, — говорится в документе.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин согласовал отставку Гильманова в начале февраля.

Экс-замминистра родился в Казани в 1959 году. Окончил Казанский университет в 1981 году. Заместителем главы МВД стал в 2003 году.