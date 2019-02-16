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архив ProKazan.ru

Стали известны причины постоянных переносов сроков открытия зоопарка в Казани

Cегодня, 10:47 104 3 Автор: prokazan.ru

Стали известны причины постоянных переносов сроков открытия нового зоопарка в Казани, его еоднократно корректировали из-за требований кураторов по сохранению видов животных.

- Сроки сдачи объекта переносились неоднократно по причине обращений эксплуатирующей организации с требованиями корректировки проекта, предъявляемых кураторами по сохранению видов животных, участвующих в контрольной инспекции объекта, для обеспечения необходимых условий содержания в реконструируемой части зоопарка, — цитирует представителей Главинвестроя "РБК-Татарстан".

Сейчас в зоопарке ведут работы по устройству водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и внутренние отделочные работы с монтажом элементов декорации.

Напомним, открытия зоопарка казанцы ждут третий год, но каждый раз дата переносится. Уже закуплены африканские звери и птицы, которые пока делят вольеры с обитателями старого зоопарка. Ожидается, что строительные работы завершат к лету 2019 года и "Река Замбези" откроется для посетителей.  Следом строители возьмутся за реконструкцию старой части Казанского зооботсада, а в будущем — обустроят еще одну, третью площадку, посвященную флоре и фауне Южной Америки.

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комментарии

Горожанин
0
18 февраля 2019
11:00
Причина тут одна . Воровать надо чуть поменьше .
Горожанин
0
18 февраля 2019
11:05
Басня есть такая, слон-живописец.
гость
0
18 февраля 2019
11:06
у нас привыкли все переносить, что метро ,также зоопарк,а может местных чиновников туда заселить, и работа быстрей пойдет.

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