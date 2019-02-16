Стали известны причины постоянных переносов сроков открытия зоопарка в Казани

Стали известны причины постоянных переносов сроков открытия нового зоопарка в Казани, его еоднократно корректировали из-за требований кураторов по сохранению видов животных.

- Сроки сдачи объекта переносились неоднократно по причине обращений эксплуатирующей организации с требованиями корректировки проекта, предъявляемых кураторами по сохранению видов животных, участвующих в контрольной инспекции объекта, для обеспечения необходимых условий содержания в реконструируемой части зоопарка, — цитирует представителей Главинвестроя "РБК-Татарстан".

Сейчас в зоопарке ведут работы по устройству водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и внутренние отделочные работы с монтажом элементов декорации.

Напомним, открытия зоопарка казанцы ждут третий год, но каждый раз дата переносится. Уже закуплены африканские звери и птицы, которые пока делят вольеры с обитателями старого зоопарка. Ожидается, что строительные работы завершат к лету 2019 года и "Река Замбези" откроется для посетителей. Следом строители возьмутся за реконструкцию старой части Казанского зооботсада, а в будущем — обустроят еще одну, третью площадку, посвященную флоре и фауне Южной Америки.