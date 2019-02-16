Свыше 100 тысяч человек потребовали не выселять 92-летнюю жительницу РТ

Свыше 100 тысяч человек подписали петицию с требованием помочь 92-летней труженице тыла из Зеленодольска Марфуге Гадиевой, которую выселяют из ее квартиры, такие данные содержатся на странице самой петиции.

- Это - Марфуга Гадиева из Зеленодольска. Она - ребенок войны, всю Великую Отечественную подростком проработала на оборонном заводе. Сейчас исполком города, где она живет, решением суда выселяет ее из собственной квартиры на улицу, - говорится в петиции.

В требовании говорится, что власти Зеленодольска должны предоставить «аварийщикам» равноценное жилье в собственность, как предписывает закон.

В исполкоме Зеленодольского района заявили, что хоть пенсионерка не является собственницей квартиры, за ней все же закрепили жилье в новостройке. Ее дочери Дание Перминовой предлагали 700 тысяч рублей выкупной цены или же новую «однушку» площадью в 20 кв. м. Такие варианты женщину не устроили.

– Норма о предоставлении новых квартир, равнозначных по площади, отменена. Сейчас переселяемым из аварийного жилья предоставляется равноценное жилье – рубль в рубль, — пояснили в администрации города.

Власти считают ветерана лишь заложницей ситуации, в которой виновата ее дочь, но обещают решить эти индивидуальные проблемы.