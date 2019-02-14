На улицу Кремлевская завезли тысячи тонн снега ради съемок фильма

В центре Казани на улицу Кремлевская завезли около тысячи тонн снега ради съемок фильма "Зулейха открывает глаза", об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Снег к улице привозили с территории Национального музея РТ, Центрального стадиона и подножий Кремля.

- На сегодняшний день достаточный объем снега завезен, – сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Повезло и с погодой в городе – метель и снег дополнили картину суровой поволжской зимы. Съемки фильма начнутся завтра.

Сейчас на улице Кремлевская строят специальные деревянные сооружения, которые станут частью временных декораций. Съемки завершатся 18 февраля, затем снег уберут.

Напомним, движение по улице Кремлевская на участке от улицы Чернышевского до площади 1 Мая в обоих направлениях будет перекрыто с 7.00 14 февраля до 00.00 20-го. В это же время окажется закрыт спуск от площади 1 Мая к улице Баумана. Кроме того, движение по участку улицы Миславского от улицы Кремлевская до улицы Батурина будет ограничено с 7.00 17 февраля до 00.00 19 февраля.

Съемки 8-серийного фильма по заказу телеканала "Россия-1" начались в сентябре в Лаишевском районе, главную роль в картине исполняет Чулпан Хаматова.