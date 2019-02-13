Водитель, сбивший сотрудника ДПС, оказался судим за изнасилование и грабеж

37-летний водитель, которого подозревают в наезде на сотрудника ДПС, оказался с темным прошлым. За его плечами 6 судимостей, и сейчас "светит" седьмая. ProKazan.ru выяснил, что грозит нарушителю и возможно ли, что инкриминируемую ему статью переквалифицируют на более "тяжкую".

Напомним, инцидент произошел 13 февраля на улице Восстания. Водитель «Шевроле Кобальт» ехал по встречной полосе и игнорировал сигналы светофора. Инспектор ДПС Динар Рахимов остановил его, чтобы проверить документы. Водитель дождался, когда тот просунет руку в открытое окно за правами, после чего поднял стекло и дал по газам.

Сотрудника ГИБДД протащило несколько десятков метров вперед. Он пытался вытащить ключи из замка зажигания. В результате нарушитель врезался в другой автомобиль.

Предполагаемого виновника уже задержали. Им оказался 37-летний ранее 6 раз судимый житель Казани. В его "послужном списке" грабежи, кражи, угон и изнасилование. В прошлом году Ново-Савиновский районный суд лишил его водительских права на 3 года.

Водителю грозит до 10 лет лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.