Минниханов не отпустил Фишман: без Татарстана далеко не полетит

Президент Татарстана сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи не согласился отпустить помощника президента Наталию Фишман на благоустройство общественных пространств на Дальнем Востоке, о чем его попросил председатель Внешэкономбанка.

- Фишман мы поддержим. Фишман без Татарстана не полетит. У нее будет очень короткий полет. Мы сами готовы всех принимать и обучать, многие коллеги это подтвердят. При всем моем уважении, Игорь Иванович, полностью отдать Фишман не могу, - заявил он Шувалову.

При этом Минниханов предложил создать в Казани бюро по благоустройству общественных мест, его проектами смогут пользоваться представители всех регионов России.