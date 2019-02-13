Громкое дело об избиении подростка за прическу под Казанью: нападавшего осудили

В Камско-Устьинском районе Татарстана осудили 33-летнего мужчину, избившего 14-летнего подростка за длинные волосы, о вердикте сегодня сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, нападение случилось вечером 19 октября в поселке Куйбышевский Затон, школьник вместе с друзьями был на прогулке, в какой-то момент они решили разойтись по домам - в этот момент и произошло нападение.

По словам матери подростка, школьника остановил местный житель - Виталий Зюрнин, который сказал, что "у него прическа как у ****** [гомосексуалиста]", и начал бить. Перед нападением мужчина шел сзади, после чего схватил его за волосы, ударил по лицу, а потом начал избивать его ногами.

Пострадавший школьник весь в крови пришел домой, оттуда он вместе с матерью отправился в больницу, где ему наложили швы, а после отправили в Казань. Там ему пришлось лечиться в отделе урологии, так как нападавший бил его со всей силы в пах.

Было возбуждено дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений", его осудили на 1 год ограничения свободы.