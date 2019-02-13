«Колхоз создали без колхозников». Минниханов раскритиковал Минэкономики РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступающий на совместной коллегии министерства экономики РТ и министерства промышленности и торговли, раскритиковал первое из министерств, об этом стало известно накануне.

- Хотел бы покритиковать своих коллег. Мы вот получили четыре города со статусом ТОСЭР. Я считаю, что это большая поддержка для наших моногородов. Мы должны получить пятый город, но очень слабо работаем по привлечению резидентов. Все сначала рассказывают, что вот будет статус, так потом… Колхоз создали без колхозников. Колхозников должен искать премьер вместе с председателем парламента и президентом? Так не бывает. Давайте работайте! - обратился к руководителям ведомств президент РТ.

Также он коснулся проекта "Региональной лизинговой компании РТ".

- Но мы участвуем в этом проекте нашим капиталом. Он или не работает или форма требований сложная, но из 26 проектов только 12 в нашей республике. Нам проекты нужны. Льготный лизинг нужен. Но пока, Фарид Султанович (Абдулганиев), работа у вас плохо активизирована, – заявил Минниханов.

Среди районов с негативными показателями – Апастовский, Азнакаевский, Менделеевский.

- Вы или не умеете разговаривать или не разговариваете. С бизнесом нужно встречаться, – сказал президент РТ.