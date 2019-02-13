В «Рубине» завершил карьеру легендарный защитник

"Рубин" сообщил о том, что капитан команды 38-летний Цезарь Навас решил завершить карьеру, об этом сообщается на сайте команды.

Испанский защитник провел в "Рубине" восемь с половиной сезонов и сыграл в 255 матчах. В составе казанского клуба Навас стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2011/12), дважды выиграл Суперкубок России (2010 и 2012). Испанец уже играл за "Рубин" с 2009 по 2015 годы, потом перешел в "Ростов", в составе которого выиграл серебряные медали чемпионата России. Однако в сезоне 2016-2017 футболист покинул ростовчан из-за болезни отца, после он вновь вернулся в Казань.

- Я хочу поблагодарить каждого жителя Казани и Республики Татарстан за то, как тепло вы приняли меня и мою семью. Мы чувствовали себя как дома все это время. Спасибо за ваше гостеприимство! - говорится в заявлении Наваса в Instagram клуба.

Он уточнил, что приедет в Казани в мае, чтобы "лично попрощаться с вами".