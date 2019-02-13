В Казани у Волги нашли огромную свалку токсичного снега

В казанском поселке Отары у Волги нашли огромную свалку токсичного снега, сообщили накануне в Министерстве экологии РТ.

Свалка была найдена в ходе рейда после обращения казанцев, ее площадь составила 2 500 кв. метров.

- Токсичность снега подтвердили и специалисты лаборатории. По результатам проведенных анализов отобранные пробы отнесены к 4 классу опасности, - отметили в Минэкологии.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".