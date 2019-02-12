В РТ выплатили деньги все пострадавшим клиентам Татфондбанка по искам прокуроров

В Татарстане всем пострадавшим вкладчикам "Татфондбанка" выплатили деньги по искам прокуроров, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Всего в суды по делам "Татфондбанка", "Тимербанка" и "Интехбанка" были направлены 255 исков на общую сумму 349,8 млн рублей. Из них судом удовлетворено 234 иска на сумму более 311 млн рублей в интересах вкладчиков "Татфондбанка".

В конце прошлого года оставалось неисполненным одно судебное решение о взыскании в пользу вкладчика свыше 979 тысяч рублей, в начале февраля деньги были перечислена вкладчику в полном объеме.

- По двум судебным решениям на сумму 2,2 млн рублей денежные средства перечислены, но исполнительные производства приостановлены в связи со смертью истцов до определения круга наследников, - заявили в прокуратуре.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, ИнтехБанка и «Анкор банка» была отозвана лицензия.

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