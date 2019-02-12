Казанец проломил ногами голову незнакомцу за громкий смех у подъезда

В Казани будут судить 28-летнего предпринимателя, жестоко избившего незнакомца за громкий смех у подъезда, об этом сообщили в прокуратуре РТ

Ночью 26 июня у дома на по улице Тихорецкая пострадавший разговаривал со своим приятелем и громко смеялся, к нему подошел обвиняемый, который, разозлившись, ударил его дважды по голове, а затем, когда тот упал, ударил его еще четыре раза ногой по голове. Казанец получил травмы, причинившие его здоровью тяжкий вред.

Спустя несколько дней обвиняемый совершил убийство. В поселке Отары в частном доме по улице Приволжская ночью 16 июля бизнесмен связал 44-летнего мужчину, нанес ему десятки ударов ножом, а после сжег его. Бизнесмен выпивал вместе со знакомым, в какой-то момент они поругались. "Подозреваемый избил другого мужчину, связал его, после нанес ему множество ударов ножом, он скончался. Затем подозреваемый попытался сжечь тело при помощи газовой плиты", - сообщили ProKazan.ru.

Обгорелое тело было обнаружено около полуночи 17 июля, подозреваемого задержали, сейчас он находится в СИЗО.

По данным фактам возбужден дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений" и "убийство", оно направлено в суд.