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Казанец проломил ногами голову незнакомцу за громкий смех у подъезда

Cегодня, 10:59 898 10 Автор: prokazan.ru

В Казани будут судить 28-летнего предпринимателя, жестоко избившего незнакомца за громкий смех у подъезда, об этом сообщили в прокуратуре РТ

Ночью 26 июня у дома на по улице Тихорецкая пострадавший разговаривал со своим приятелем и громко смеялся, к нему подошел обвиняемый, который, разозлившись, ударил его дважды по голове, а затем, когда тот упал, ударил его еще четыре раза ногой по голове. Казанец получил травмы, причинившие его здоровью тяжкий вред.

Спустя несколько дней обвиняемый совершил убийство. В поселке Отары в частном доме по улице Приволжская ночью 16 июля бизнесмен связал 44-летнего мужчину, нанес ему десятки ударов ножом, а после сжег его. Бизнесмен выпивал вместе со знакомым, в какой-то момент они поругались. "Подозреваемый избил другого мужчину, связал его, после нанес ему множество ударов ножом, он скончался. Затем подозреваемый попытался сжечь тело при помощи газовой плиты", - сообщили ProKazan.ru.

Обгорелое тело было обнаружено около полуночи 17 июля, подозреваемого задержали, сейчас он находится в СИЗО.

По данным фактам возбужден дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений" и "убийство", оно направлено в суд.

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комментарии

Горожанин
1
13 февраля 2019
11:40
Псих какой то. А еще предприниматель. Это наверное сейчас так рэкетиров называют.
Горожанин
1
13 февраля 2019
11:46
продайте новость тарантину
Горожанин
2
13 февраля 2019
11:48
Предприниматель предпринимателю рознь ..но они почти все такие . )))
В ответ на комментарий пользователя
Псих какой то. А еще предприниматель. Это наверное сейчас так рэкетиров называют.
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Горожанин
0
13 февраля 2019
11:57
Животные.
Горожанин
1
13 февраля 2019
12:00
Вы сами читаете то что пишете?
герцог
1
13 февраля 2019
13:15
Пожиснено
Анвар
0
13 февраля 2019
13:26
И после этого будут говорить что все деньги заработаны честно.
Горожанин
0
13 февраля 2019
15:34
Сценарий для триллера по казански.
БАБАЙКА
0
13 февраля 2019
17:55
Бизнес здесь ни при чём,просто татарский УПЫРЕК.......
Веселый Скарабей
0
13 февраля 2019
22:19
Этот упырь служил в спецназе ГРУ морским котиком.Тогда он слегка перепил и решил кого нибудь отметелить.Этим челам просто не повезло...

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