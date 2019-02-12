Появились эскизы нового памятника воинам-афганцам в Казани, их ссылкой на председателя правления регионального отделения ветеранов войны в Афганистане Евгения Кабыша опубликовал Sntat.ru.

Напомним, прошлый памятник был демонтирован свыше года назад, новый собираются установить в парке Победы. Новая дата - к декабрю этого года. При этом в этом году цветы в честь 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана планируется возлагать к Вечному огню в парке Победы.

Также обсуждается вариант нового памятника.

- В настоящее время работу по обсуждению и утверждению эскиза нового памятника ведет республиканская комиссия, – сообщили в мэрии города.

Справка



30 лет назад завершилась история самого затяжного участия советских войск в вооруженном конфликте – войне в Афганистане. Именно 15 февраля 1989 года государственную границу двух стран пересекла последняя колонна советских военных. Всего из СССР военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. В войне погибли 13,8 тыс. человек, стали инвалидами 6,6 тыс. «афганцев».