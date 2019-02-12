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Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену

Bчера, 17:24 23402 30 Автор: prokazan.ru
Исковое заявление отправлено в Тверской суд Москвы

Казанский шоумен Олег Лихачев 11 февраля подал в суд на президента России. Квитанцию об оплате госпошлины и само исковое заявление мужчина отправил заказным письмом в Тверской суд Москвы. В своем иске казанец требует возмещение материального и морального ущерба от Владимира Путина.

- Верил Ответчику 4 года и надеялся - вот, вот заживем по-человечески! - пишет Олег Лихачев в исковом заявлении. 

Казанец жалуется, что из-за экономической обстановки в стране, он стал меньше зарабатывать. Так как у народа нет возможности оплатить его услуги, как ведущего и диджея. Более того, по его словам, именно президент России виноват в том, что будучи автором-исполнителем десятка хитов, в том числе и про Владимира Путина, казанец до сих пор не получил "звание" Звезды российской эстрады.

Олег Лихачев потребовал от президента России возмещение морального и материального ущерба. Например, "вернуть" ему некупленный дом с гаражом, баней и огородом, а также пару автомобилей марок BMW и Audi. Объявить его звездой российской эстрады и погасить все задолженности перед банками. Но самое важное требование озвучено в конце.

-Прошу обязать Ответчика помочь вернуть бывшую жену Лихачеву Т. в статус супруги и семью под мой контроль! - пишет Олег Лихачев.

Портал ProKazan.ru поинтересовался у шоумена, не боится ли он вызвать гнев главы государства своим нелепым иском.

- Я уже привык к заочному общению с президентом, - ответил Олег Лихачев. - С 2014 года через песни посылаю ему флюиды-подсказки верного пути для России. Наши отношения можно сравнить с отношениями мужа и жены!  Милые бранятся, только тешатся. Хотя конечно такого влиятельного "мужа" стоит побаиваться. Правда с таким уровнем жизни и смерть не так обидна. 

Мы поинтересовались, не связана ли подача иска с визитом Владимира Путина в Казань.

- Никакой связи между иском и визитом нет, - объяснил Олег Лихачев. - Хотя совпадение по времени несколько символично. Наверное, Владимир Владимирович сейчас себе места не находит) Думает, что это за Лихачев в суд на него подал? Переживает. Надеюсь президент сократит встречу с губернаторами и уделит внимание истцу от народа.

Екатерина Богатова
юрист
Желание выяснить отношения с главой государства возникает у граждан многих стран, Владимир Путин не исключение. К Путину неоднократно предъявлялись исковые требования как в суды общей юрисдикции, так и в арбитражные суды. Однако, чтобы привлечь Президента РФ к ответственности, нужно очень сильно постараться с доказательственной базой. Согласно нормам Конституции РФ (ст. 91) Президент обладает юридической неприкосновенностью. Против главы государства не может быть возбуждено ни административное, ни уголовное дело, он не может быть подвержен аресту, допросу  в качестве свидетеля. Неприкосновенность Президента, конечно, не абсолютна, Конституция устанавливает основания, условия и порядок отрешения Президента от должности. Основной Закон предусматривает возможность отрешения его от должности при наличии фактов, доказывающих совершение им тяжкого преступления.   Думаю, что исковое заявление Олега Лихачева все же примут к производству в Тверском суде Москвы и в установленном в законе порядке назначат дату предварительного заседания. На первый взгляд соблюдены все формальные признаки подачи искового заявления, даже оплачена госпошлина в размере 300 рублей. Однако, требования, заявленные в иске, рассмотрению по существу, конечно, не подлежат, однозначно в иске будет отказано по основаниям, предусмотренным ст. 134 ГПК РФ. Возвращение бывшей жены и компенсация недополученного дохода в виде приобретения автомобилей бизнес-класса, погашение задолженностей перед кредитными учреждениями не назовешь «правосудием», кроме того, исходя из содержания иска, требования ничем не подтверждены.

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комментарии

Картман
3
12 февраля 2019
17:32
У герцога чердак окончательно съехал ))))))))
Картман
4
12 февраля 2019
17:35
Наши отношения можно сравнить с отношениями мужа и жены! - ответил Олег Лихачев.

Он ему отсосать хочет , не пойму? )))
герцог
4
12 февраля 2019
18:19
Он из какого номера дурки?
**********
2
12 февраля 2019
18:22
Не оскудеет страна идиотами
Горожанин
1
12 февраля 2019
18:24
Такое встречается в психологии и физиологии . Не удивлюсь если его страпонят периодически .
В ответ на комментарий пользователя
Наши отношения можно сравнить с отношениями мужа и жены! - ответил Олег Лихачев.

Он ему отсосать хочет , не пойму? )))
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Горожанин
2
12 февраля 2019
18:51
Еще один петросян.
Горожанин
1
12 февраля 2019
18:55
Юмор КВНский, ниже армейского уже, конского даже.
Горожанин
0
12 февраля 2019
18:57
Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой или дурак дурака видит из далека .
Горожанин
2
12 февраля 2019
19:29
Давайте делать ставки когда его в дурдом отвезут
Горожанин
1
12 февраля 2019
19:33
Молодец. Он идеален. Выдайте ему не 1 а 10 жен. Такие быстро размножаются, им все нипочем, ни потопление, ни падение, ни сгорание, ни в дтп с известными лицами попадание. Как нибудь вырастят общими усилиям, то что он настрогает, через благотворительность. А там глядишь сгодятся на живой щит пока орудие перезаряжается.
Горожанин
3
12 февраля 2019
19:35
Дегройд полоумный.Почему ноги не переломали ?
Горожанин
3
12 февраля 2019
20:03
Пиараст и шоумен, такой же как трамп...
И возможно приемник великоПУ
Горожанин
5
12 февраля 2019
23:04
Скрытый подтекст в целом неплохой)))
роман
1
13 февраля 2019
06:23
только пиар ход получит и не более если путин на всё если будет реагировать то заяв будет дофига...ему намекнут мягко из органов и затухнет парень с своей заявой..во юморист писец )))
Антоний
4
13 февраля 2019
07:03
Президент в России несёт ответственность, но он неприкасаем, а потому не несёт никакой ответственности. А что, здорово Путин устроился?
BYRJUYBNJ
4
13 февраля 2019
07:38
Возмущаешься как буд то самого периодически страпонят хорошим негритянским.
В ответ на комментарий пользователя
Такое встречается в психологии и физиологии . Не удивлюсь если его страпонят периодически .
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BYRJUYBNJ
3
13 февраля 2019
07:43
Горожанину на 8 марта негритянский страпон с наилучшими пожеланиями.
В ответ на комментарий пользователя
Пиараст и шоумен, такой же как трамп...
И возможно приемник великоПУ
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горожанин
0
13 февраля 2019
08:52
БАРМЕН!!!
плесни мне той же дряни, что Олег пьёт! тоже хочу чтоб так мозг вынесло
Jktu
7
13 февраля 2019
09:10
По моему Олег умнейший человек. Президент страны несет полную ответственность за то что происходит в стране.
алекс
2
13 февраля 2019
11:09
пора всем будущим пенсионерам предъявить иск в суд на путина за недополученную пенсию за 5 лет...ограбил нас пу и хорошо себя чувствует....а как же конституция.. социальное государство...?
Гость
1
13 февраля 2019
11:27
За то гражданско-правовую ответственность перед народом ни кто не отменял.
гостья
1
13 февраля 2019
11:41
Шизик.
Савелий
0
13 февраля 2019
11:45
Требования вполне так себе ни чего, вот только пункты претензий
в основном находятся в ведении правительства.
Сергей
6
13 февраля 2019
11:54
Он хоть что то делает,а такие как вы ;патриот;только и можете писать под ником и ставить из себя Умничка,которыми жопу от дивана,сходи в суд и подай иск к в.в.п что слабо
В ответ на комментарий пользователя
Не оскудеет страна идиотами
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Горожанин
0
13 февраля 2019
13:10
Так смысл скрыл, прямо закопал поглубже, что и не помнит что закопал.
В ответ на комментарий пользователя
Скрытый подтекст в целом неплохой)))
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михаил
0
13 февраля 2019
14:03
что это за звезда эстрады сенчину знаю зыкину знаю других знаю этого клоуна не знаю
женя
0
13 февраля 2019
14:30
Тролль Высшего разряда
Горожанин
0
13 февраля 2019
19:19
Очередной заскок шизофреника.....Путин ему покажет....
В ответ на комментарий пользователя
У герцога чердак окончательно съехал ))))))))
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Горожанин
0
13 февраля 2019
19:22
Путин ему покажет .....Шизо на лицо.
В ответ на комментарий пользователя
У герцога чердак окончательно съехал ))))))))
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Мария
0
13 февраля 2019
21:44
Человека лечить надо, а не перепечатывать все это в СМИ.

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