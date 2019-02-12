Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену

Казанский шоумен Олег Лихачев 11 февраля подал в суд на президента России. Квитанцию об оплате госпошлины и само исковое заявление мужчина отправил заказным письмом в Тверской суд Москвы. В своем иске казанец требует возмещение материального и морального ущерба от Владимира Путина.

- Верил Ответчику 4 года и надеялся - вот, вот заживем по-человечески! - пишет Олег Лихачев в исковом заявлении.

Казанец жалуется, что из-за экономической обстановки в стране, он стал меньше зарабатывать. Так как у народа нет возможности оплатить его услуги, как ведущего и диджея. Более того, по его словам, именно президент России виноват в том, что будучи автором-исполнителем десятка хитов, в том числе и про Владимира Путина, казанец до сих пор не получил "звание" Звезды российской эстрады.

Олег Лихачев потребовал от президента России возмещение морального и материального ущерба. Например, "вернуть" ему некупленный дом с гаражом, баней и огородом, а также пару автомобилей марок BMW и Audi. Объявить его звездой российской эстрады и погасить все задолженности перед банками. Но самое важное требование озвучено в конце.

-Прошу обязать Ответчика помочь вернуть бывшую жену Лихачеву Т. в статус супруги и семью под мой контроль! - пишет Олег Лихачев.

Портал ProKazan.ru поинтересовался у шоумена, не боится ли он вызвать гнев главы государства своим нелепым иском.

- Я уже привык к заочному общению с президентом, - ответил Олег Лихачев. - С 2014 года через песни посылаю ему флюиды-подсказки верного пути для России. Наши отношения можно сравнить с отношениями мужа и жены! Милые бранятся, только тешатся. Хотя конечно такого влиятельного "мужа" стоит побаиваться. Правда с таким уровнем жизни и смерть не так обидна.

Мы поинтересовались, не связана ли подача иска с визитом Владимира Путина в Казань.

- Никакой связи между иском и визитом нет, - объяснил Олег Лихачев. - Хотя совпадение по времени несколько символично. Наверное, Владимир Владимирович сейчас себе места не находит) Думает, что это за Лихачев в суд на него подал? Переживает. Надеюсь президент сократит встречу с губернаторами и уделит внимание истцу от народа.