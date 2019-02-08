В Казани могут запустить метробусы, рассказал на итоговой коллегии минтранса РТ мэр Казани Ильсур Метшин.

Метробусы отличаются от обычных автобусов тем, что:



трассы проходят по выделенным полосам (полностью или большей частью);

На перекрестках автобусы имеют преимущества;

На некоторых системах остановки напоминают станции рельсового транспорта: они закрыты со всех сторон, имеют билетные и справочные кассы, оборудованы турникетами (что способствует более быстрой посадке пассажиров в автобус, поскольку проверка и покупка билетов осуществляется до посадки в автобус);

- Для улучшения качества транспортного обслуживания НИАТ города Москвы предлагается проект по развитию скоростных видов транспорта. Предложено строительство трех линий метробусов протяженностью более 50 километров. Ориентировочная стоимость строительства — 6 миллиардов рублей, - рассказал мэр города Ильсур Метшин.

Они должны соединить центр Казани с Ново-Савиновским и Приволжским районами, а также с Дербышками. Общая протяженность должна составить порядка 50 километров.

Метробусы пользуются наибольшей популярностью в Южной и Северной Америке.