В Казани могут запустить метробусы, рассказал на итоговой коллегии минтранса РТ мэр Казани Ильсур Метшин.
Метробусы отличаются от обычных автобусов тем, что:
трассы проходят по выделенным полосам (полностью или большей частью);
На перекрестках автобусы имеют преимущества;
На некоторых системах остановки напоминают станции рельсового транспорта: они закрыты со всех сторон, имеют билетные и справочные кассы, оборудованы турникетами (что способствует более быстрой посадке пассажиров в автобус, поскольку проверка и покупка билетов осуществляется до посадки в автобус);
- Для улучшения качества транспортного обслуживания НИАТ города Москвы предлагается проект по развитию скоростных видов транспорта. Предложено строительство трех линий метробусов протяженностью более 50 километров. Ориентировочная стоимость строительства — 6 миллиардов рублей, - рассказал мэр города Ильсур Метшин.
Они должны соединить центр Казани с Ново-Савиновским и Приволжским районами, а также с Дербышками. Общая протяженность должна составить порядка 50 километров.
Метробусы пользуются наибольшей популярностью в Южной и Северной Америке.
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