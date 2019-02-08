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В Казани могут запустить метробусы

Cегодня, 12:10 234 4 Автор: prokazan.ru
Такую идею озвучил Метшин

В Казани могут запустить метробусы, рассказал на итоговой коллегии минтранса РТ мэр Казани Ильсур Метшин.

Метробусы отличаются от обычных автобусов тем, что:

трассы проходят по выделенным полосам (полностью или большей частью);
На перекрестках автобусы имеют преимущества;
На некоторых системах остановки напоминают станции рельсового транспорта: они закрыты со всех сторон, имеют билетные и справочные кассы, оборудованы турникетами (что способствует более быстрой посадке пассажиров в автобус, поскольку проверка и покупка билетов осуществляется до посадки в автобус);

- Для улучшения качества транспортного обслуживания НИАТ города Москвы предлагается проект по развитию скоростных видов транспорта. Предложено строительство трех линий метробусов протяженностью более 50 километров. Ориентировочная стоимость строительства — 6 миллиардов рублей, - рассказал мэр города Ильсур Метшин.

Они должны соединить центр Казани с Ново-Савиновским и Приволжским районами, а также с Дербышками. Общая протяженность должна составить порядка 50 километров.

Метробусы пользуются наибольшей популярностью в Южной и Северной Америке.

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комментарии

Горожанин
1
11 февраля 2019
12:19
6 лярдов - шестилетний бюджет метростроя.
Горожанин
1
11 февраля 2019
12:27
Книга мечт пополнилась еще на одну страницу. Может все пустые вырвать уже, появится время перелистать старые.
Горожанин
1
11 февраля 2019
12:28
Вот и белочка пришла.
Горожанин
0
11 февраля 2019
12:48
а почему бы не продолжить развивать трамвай? привести в порядок существующую сеть например и развивать её

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