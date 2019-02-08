Глава исполкома Чистополя, подозреваемый во взятке, все-таки ушел в отставку

Глава Чистопольского исполкома Александр Заиконников сложил полномочия,сообщается на официальном портале района.

О досрочном прекращении полномочий сообщил глава района Дмитрий Иванов.

– От Александра Геннадьевича поступило заявление о снятии с него полномочий руководителя Чистопольского городского исполнительного комитета. Нужно принять решение, - заявил глава района, обращаясь к депутатам.

Те единогласно проголосовали "за".

- Не знаю, что подвигло на эти вещи Александра Геннадьевича. У человека было все: положение, статус. Теперь у него нет ничего, и ничего уже не будет, - говорил ранее Дмитрий Иванов.

По данным Следственного комитета, в 2017-2018 гг между исполкомом Чистополя и местными фирмами, которыми руководил бизнесмен Рамиль Ситдиков, были заключены контракты на сумму 70 млн рублей на выполнение работ по уборке и благоустройству улиц города.При этом Заиконников сообщил Ситдикову, что он подпишет акты выполненных работ лишь в случае передачи ему денежного вознаграждения. В результате с июня по декабрь 2018 года Ситдиков передал Заиконникову денежные средства на сумму 880 тыс рублей.

Ранее суд принял решение отправить его под домашний арест до 7 марта.