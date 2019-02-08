Первую часть ВСМ и скоростную трассу от Москвы до Казани построят до 2024 года

Скоростную автотрассу Москва - Нижний Новгород - Казань, равно как и первый участок высокоскоростной магистрали Москва — Казань от Железнодорожного в Подмосковье до Гороховца во Владимирской области построят до конца 2024 года, следует из материалов к нацпроектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

В документах отмечается, что 729 км новых автомобильных дорог 1 категории в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" будет построено к концу 2024 года (Москва - Нижний Новгород - Казань). Время в пути между Москвой и Казанью сократится в 1,8 раза с 12 до 6,5 часов.

Ранее сообщалось, что скоростная дорога из Казани в Москву будет проходить через 6 районов Татарстана - Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Лаишевский и Пестречинский, длина участка составит 133 км. Трасса будет пересекать автодорогу Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, затем Р-239 Казань – Оренбург и выходить на участок Сорочьи Горы – Шали, то есть перед развязкой М7.