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12 февраля в Иннополисе ждут Владимира Путина

Cегодня, 18:58 137 1 Автор: prokazan.ru
На заседании обсудят проблемы жилищной сферы

Сегодня в Иннополисе открылось заседание президиума Госсовета РФ, посвященное улучшению жилищных условий и формированию комфортной городской среды, сообщили ТАСС.

Оно продлится с 10 по 12 февраля, и ожидается, что Владимир Путин присоединится к нему в заключительный день.

Планируется, что за эти три дня обсудят снижение ставок по ипотеке, проблему обманутых дольщиков, новые схемы финансирования долевого строительства и другие вопросы.

Такой формат заседаний был введен с ноября 2018 года. Он предполагает неформальный диалог президента страны и глав субъектов в закрытом режиме.
 

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комментарии

геррцог
0
10 февраля 2019
19:21
Поэма"Выходной Герцога".Писал для гитары поэтому нет длиных рифм.
Заходил сосед Сережка Накатили мы нежмножко Мир культуры обсудили И вторую мы допили А потом пришел Вован Предлагал мне свой банан Но я тертый натурал Не подставил свой анал А потом пришла Марина И сломали мы перину Угостил ее сарожкой Телефончик дал Сережки К вечеру пришел Иван Он испортил мне диван Проблевавшись с коньяка Дал ему я тумака А потом пришла Надежда Сбросила с себя одежду Отказать не смог я даме Прямо между в комнату дверями Дело близилось к ночи Нет уже моей мочи Но себя я поборол И поехал на танцпол Там я встретил Николая Ночь провел я отдыхая Как доехал я не помню Только было все нескромно

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