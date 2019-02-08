12 февраля в Иннополисе ждут Владимира Путина

Сегодня в Иннополисе открылось заседание президиума Госсовета РФ, посвященное улучшению жилищных условий и формированию комфортной городской среды, сообщили ТАСС.
Оно продлится с 10 по 12 февраля, и ожидается, что Владимир Путин присоединится к нему в заключительный день.
Планируется, что за эти три дня обсудят снижение ставок по ипотеке, проблему обманутых дольщиков, новые схемы финансирования долевого строительства и другие вопросы.
Такой формат заседаний был введен с ноября 2018 года. Он предполагает неформальный диалог президента страны и глав субъектов в закрытом режиме.
комментарии
Заходил сосед Сережка Накатили мы нежмножко Мир культуры обсудили И вторую мы допили А потом пришел Вован Предлагал мне свой банан Но я тертый натурал Не подставил свой анал А потом пришла Марина И сломали мы перину Угостил ее сарожкой Телефончик дал Сережки К вечеру пришел Иван Он испортил мне диван Проблевавшись с коньяка Дал ему я тумака А потом пришла Надежда Сбросила с себя одежду Отказать не смог я даме Прямо между в комнату дверями Дело близилось к ночи Нет уже моей мочи Но себя я поборол И поехал на танцпол Там я встретил Николая Ночь провел я отдыхая Как доехал я не помню Только было все нескромно