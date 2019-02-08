12 февраля в Иннополисе ждут Владимира Путина

Сегодня в Иннополисе открылось заседание президиума Госсовета РФ, посвященное улучшению жилищных условий и формированию комфортной городской среды, сообщили ТАСС.

Оно продлится с 10 по 12 февраля, и ожидается, что Владимир Путин присоединится к нему в заключительный день.

Планируется, что за эти три дня обсудят снижение ставок по ипотеке, проблему обманутых дольщиков, новые схемы финансирования долевого строительства и другие вопросы.

Такой формат заседаний был введен с ноября 2018 года. Он предполагает неформальный диалог президента страны и глав субъектов в закрытом режиме.

