Замминистра здравоохранения РТ: «Я за то, чтобы вся медицина была частной»

Замминистра здравоохранения РТ Айрат Гарипов накануне на встрече с предпринимателями в Казани рассказал, что мечтает о том, чтобы вся медицина в стране стала бы частной, это поспособствовало бы конкуренции. В пресс-службе Минздрава РТ также прокомментировали это заявление.

Чиновник, отвечая на вопрос об увеличении денег из бюджета на закупку оборудования для частных клиник, работающих по ОМС, предложил использовать формы государственно-частного партнерства — например, концессию.

- Если нужно старую систему заменить или изменить, необходимо, чтобы новая была лучше… Я может быть для государственного здравоохранения скажу крамольную мысль, пусть она останется только моей. Вообще, я за то, чтобы вся медицина была частной и не было государственных учреждений. И даже учреждения с участием государства были в форме предпринимательства, то есть общества. Почему? Потому что это любым способом способствует конкуренции. Но сейчас нет рычагов для государственного контроля, - рассказал чиновник, удивив присутствующих, которые вспомнили похожую систему здравоохранения в США.

В пресс-службе Минздрава заметили, что Айрат Гарипов озвучил свое сугубо личное мнение, которое не отражает позицию Министерства здравоохранения РТ в целом.

- Основной задачей министерства здравоохранения РТ является участие в выработке и реализации государственной политики в области охраны здоровья населения Республики Татарстан, обеспечение выполнения Программы государственных гарантий в полном объёме, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи населению, а также реализация направлений Национального Проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении ведомства.