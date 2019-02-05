В Аксубаево закрыли роддом из-за смерти последнего акушера

В Аксубаево закрыли роддом после смерти единственного акушера - 43-летней Алсу Ключниковой-Габсалямовой, об этом сообщает "Реальное время".

Женщина скончалась в конце января, летом 2018 года у нее нашли злокачественную опухоль. Она лечилась и на работу ходила до последнего.

После ее смерти руководство района вело переговоры с несколькими специалистами из Казани, других районов Татарстана и даже соседних регионов, но никто из них не согласился брать на себя ответственность принимать роды и заведовать роддомом. При этом несколько лет назад в роддоме сделали капитальный ремонт, а нефтяные компании закупили техники на $100 тысяч, в том числе кувезы для выхаживания младенцев.

Министерство здравоохранения Татарстана заявило, что роддом не будет работать до решения кадрового вопроса. Средний и младший медперсонал — около 15 человек не увольняют. В учреждении, воспользовавшись вынужденным перерывом, делают генеральную уборку. Роженицы направляются в роддома Нурлата, Чистополя и РКБ в Казани.